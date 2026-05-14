FC Basel plant radikalen Neustart nach Europacup-Aus

Nach einer enttäuschenden Saison analysiert Präsident David Degen die Fehler und kündigt einen tiefgreifenden Umbruch im Kader an, während Trainer Lichtsteiner bleibt.

Die bittere Realität hat den FC Basel eingeholt. Nach der schmerzhaften 1:3-Niederlage gegen den FC St. Gallen am vorletzten Spieltag der Saison steht nun endgültig fest, dass der Traditionsverein in der kommenden Spielzeit nicht auf der Bühne des Europacups glänzen wird.

Es ist ein herber Rückschlag, wenn man bedenkt, dass die Mannschaft im Vorjahr noch das Double aus Meisterschaft und Cup feiern konnte und die Träume von einer Rückkehr in die Champions League lebhaft waren. Nun jedoch ist die Lücke zu den Top-4-Plätzen zu gross geworden. Klubpräsident David Degen findet in einem Gespräch mit blue Sport deutliche Worte für diesen Absturz.

Er betont, dass die gesetzten Ziele in jeder Hinsicht verpasst wurden und der Verein nun eine Phase der harten Selbstreflexion durchlaufen muss. Es gehe darum, die Fehler der Vergangenheit präzise zu analysieren, um nicht erneut in dieselben Fallen zu tappen. Besonders kritisch sieht Degen die finanzielle Abhängigkeit vom internationalen Wettbewerb. Es dürfe nicht sein, dass der FC Basel finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, nur weil eine sportliche Qualifikation ausbleibt.

Diese wirtschaftliche Stabilität wolle er in seiner Verantwortung als Präsident langfristig sicherstellen, damit der Verein auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibt. Trotz der sportlichen Talfahrt gibt es eine Konstante auf der Trainerbank. Stephan Lichtsteiner wird den Verein auch in die neue Saison führen. Viele Kritiker sahen den Wendepunkt der Saison im Januar, als Lichtsteiner die Nachfolge von Ludovic Magnin antrat und die Resultate daraufhin einbrachen.

Doch Degen wehrt sich gegen die einfache Tendenz, die gesamte Schuld auf den Trainer zu schieben. Er sieht in Lichtsteiner einen jungen Coach, der zwar in der Kommunikation noch Lernfelder aufweist, aber eine unbedingte Siegermentalität besitzt. Der ehemalige Nationalmannschafts-Captain sei verbissen und wolle den Erfolg um jeden Preis. Würden alle Spieler diese Einstellung teilen, so die Ansicht des Präsidenten, stünde der Verein aktuell nicht auf dem fünften Platz.

Parallel dazu stehen im Management tiefgreifende Änderungen an. Sportchef Daniel Stucki wird den Verein verlassen, und die Suche nach einer geeigneten Nachfolge ist in vollem Gange. Degen betont, dass man sich hierbei nicht unter Druck setzen lasse. Es gelte, eine Persönlichkeit zu finden, die perfekt zum FC Basel passt.

Zudem soll ein neues Scouting-System unter der Leitung eines Technischen Direktors implementiert werden, um die Transferpolitik künftig auf eine solidere und strategischere Basis zu stellen. Der anstehende Kaderumbruch wird voraussichtlich deutlich massiver ausfallen als in den letzten Jahren. David Degen räumt ein, dass es bei einigen Personalentscheidungen zu Fehleinschätzungen gekommen sei. Die Forderung für die Zukunft ist klar: Der Verein benötigt Spieler, die zu einhundert Prozent rot-blau fühlen und alles für den Erfolg auf dem Platz geben.

Diese emotionale Bindung und Leidenschaft habe in der vergangenen Saison gefehlt. Während Gerüchte über mögliche Abgänge von Xherdan Shaqiri und Flavius Daniliuc kursieren, zeigt sich der Boss skeptisch, dass diese Leader den Verein verlassen werden. Zwar räumt er ein, dass das Team im Durchschnitt älter war als optimal, doch betont er gleichzeitig die Notwendigkeit von erfahrenen Führungsfiguren, die die Mannschaft durch schwierige Phasen tragen können. Ein besonderes Thema ist die Position im Tor.

Da ein Transfer von Yann Sommer nicht realisiert werden konnte, da dieser sich für einen anderen Weg entschieden hat, sucht der Verein nach einem adäquaten Ersatz. Eine Rückkehr von Jonas Omlin wird dabei explizit als Option genannt. Ziel ist es, einen Torhüter zu präsentieren, der die hohen Ansprüche des FC Basel erfüllt und die Stabilität im Abwehrverbund wiederherstellt. Abschliessend richtet David Degen einen emotionalen Dank an die treuen Fans der Bebbi.

Trotz der enttäuschenden Leistungen und der verpassten Ziele blieb die Unterstützung im Stadion bemerkenswert hoch. Es sei dem Präsidenten bewusst, dass die Erwartungen der Anhänger nicht erfüllt wurden, wofür er sich aufrichtig entschuldigt. Doch der Blick ist bereits nach vorne gerichtet. Der FC Basel will zurückkehren und eine Mannschaft aufbauen, die wieder konkurrenzfähig ist und an der Spitze der Schweizer Liga mitspielt.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die geplanten strukturellen Änderungen und der personelle Umbruch ausreichen, um den Verein wieder in seine gewohnte Rolle als dominierende Kraft im Schweizer Fussball zurückzuführen. Die Arbeit beginnt sofort, denn die Zeit bis zum Start der neuen Saison ist kurz und die Herausforderungen sind gross





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