Trainer Slavisa Jokanovic bleibt nach fünf Spielen ohne Sieg. Der FC Basel verliert das Match gegen den FC Luzern und muss die nächste Chance beim Abstiegskandidaten abwarten.

Der FC Basel steht nach fünf absolvierten Ligaspielen unter Trainer Slavisa Jokanovic weiterhin ohne einen einzigen Sieg da. Die Bilanz von zwei Punkten aus fünf Partien wird als kritisch bewertet, da die Mannschaft im heimischen Joggeli-Stadion gegen den FC Luzern erneut verlor. Es handelt sich hierbei um die dritte Niederlage für den neuen Trainerchef unter den Rot-Blauen, was die Stimmung im Verein zunehmend belastet.

Foto: Matchverlauf und entscheidende Momente in Luzern

Der Spielverlauf bestätigte die Befürchtungen der Gastgeber, da der FC Luzern von der ersten Minute an präsent war. Captain Pius Dorn bereitete die Führung durch Oscar Kabwit vor, der nach 39 Minuten aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Jonas Omlin, der Torhüter der Basler, konnte diesen Treffer nicht verhindern, obwohl er im weiteren Verlauf des Matches noch mehrere starke Paraden zeigte. Kurz nach der Pause verdoppelte Kabwit die Führung, wobei Metinho von der Gegenseite die beste Chance zum Ausgleich kläglich liegen ließ.

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Jokanovic unter Druck: Taktische Schwächen und fehlender Durchbruch

Die taktische Ausrichtung des FC Basel blieb im Heimspiel gegen die Innerschweizer wirkungslos. Trainer Slavisa Jokanovic sah sich einer defensiven Abwehrhaltung gegenüber, die trotz verschiedener Gelegenheiten nicht in Tore umgemünzt werden konnte. Spieler wie Di Giusto und Ciganiks vergaben große Chancen, während Ruben Fernandes in der 86. Minute den 2:0-Endstand sorgte. Die Luft wird für den Trainer zunehmend dünn, da die erwartete Offensive ausblieb und die Defensive trotz guter Einzelleistungen von Omlin nicht standhielt.

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Zukunftsausblick und nächste Schritte für die Rot-Blauen

Die nächste Chance auf den ersten Super-League-Sieg unter der Ägide von Slavisa Jokanovic ergibt sich am kommenden Samstag. Der FC Basel tritt dann als Gast beim Abstiegskandidanten an. Dieses Auswärtsspiel wird als kritischer Wendepunkt in der frühen Saison gewertet, da die Punkteausbeute weiterhin hinter den Erwartungen zurückliegt. Die Vereinsführung und die Fans beobachten die Entwicklung genau, da eine Wende in der Leistungskurve unverzichtbar für den Klassenerhalt ist.