FC Basel ohne Shaqiri: Kann Rotblau das internationale Geschäft noch erreichen?

Der Ausfall von Xherdan Shaqiri stellt den FC Basel vor große Herausforderungen. Kann die Mannschaft ohne ihren Schlüsselspieler die Europa-Qualifikation schaffen und den vierten Platz in der Tabelle verteidigen? Stephan Lichtsteiner fordert mehr Verantwortung von den anderen Spielern.

Die ohnehin schwierige Saison des FC Basel steht vor weiteren Herausforderungen. Die Frage, ob die Basler auch ohne ihren Schlüsselspieler Xherdan Shaqiri das internationale Geschäft erreichen können, beschäftigt Fans und Experten gleichermaßen.

Der Ausfall Shaqiris stellt einen erheblichen Rückschlag für die Europa-Qualifikationshoffnungen des Vereins dar. Die Rotblauen müssen am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Heimspiel gegen Sion den wichtigen vierten Platz in der Tabelle verteidigen. Die Walliser liegen nur einen Punkt hinter dem FCB und haben somit das klare Ziel, den vierten Rang zu erklimmen, der die Teilnahme an der Conference League berechtigt. Stephan Lichtsteiner, der Captain des FC Basel, betont die Notwendigkeit, dass andere Spieler in Shaqiris Abwesenheit Verantwortung übernehmen.

Er verweist darauf, dass der Verein bereits über verschiedene Lösungsansätze verfügt und ein breites Mittelfeld besitzt, mit dem man in der Vergangenheit erfolgreich gespielt hat. Lichtsteiner räumt ein, dass man nun etwas kreativer werden müsse, um den Ausfall des Spielmachers zu kompensieren. Trotz der aktuellen Situation hegt er die Hoffnung, dass Shaqiri in dieser Saison noch einmal auf dem Platz stehen und seine Qualitäten unter Beweis stellen kann.

Sollte dies jedoch nicht mehr möglich sein, würde Shaqiri die Spielzeit mit einer respektablen Bilanz von 16 Toren und 13 Vorlagen in 44 Einsätzen abschließen. Im Vergleich dazu erzielte er in der Vorsaison, die als Double-Saison erfolgreich war, 21 Treffer und lieferte 22 Assists in 39 Spielen. Es ist offensichtlich, dass Shaqiri in der aktuellen Spielzeit nicht ganz an seine Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen konnte, dennoch bleibt er der Topscorer des FC Basel.

Ein Blick auf die bisherige Saison zeigt, dass der FC Basel gegen die anderen Top-6-Teams der Liga überraschend schwach abgeschnitten hat. Lediglich 14 Punkte konnten in diesen Spielen erzielt werden. Diese magere Ausbeute gegen die direkte Konkurrenz ist ein Grund für die derzeitige Tabellensituation. Xherdan Shaqiri selbst wird als einer der Gründe für diese Schwäche genannt, obwohl seine genaue Rolle in dieser Problematik nicht weiter ausgeführt wird.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob der FC Basel ohne seinen Starspieler die notwendige Stabilität und Kreativität entwickeln kann, um die Europa-Qualifikation zu erreichen. Die Aufgabe ist zweifellos anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Die Mannschaft muss als Kollektiv agieren und die vorhandenen Ressourcen optimal nutzen, um die Ziele zu erreichen. Die Unterstützung der Fans wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Es gilt, die internen Lösungen zu finden und eine neue Dynamik zu entwickeln, um die Herausforderungen zu meistern und die Saison positiv zu gestalten. Die kommenden Wochen werden somit richtungsweisend für die Zukunft des FC Basel sein. Die Konzentration liegt nun voll und ganz auf dem Spiel gegen Sion, in dem ein Sieg unbedingt her muss, um den vierten Platz zu verteidigen und die Hoffnungen auf die internationale Teilnahme am Leben zu erhalten.

Die Spieler und der Trainerstab sind gefordert, alles zu geben, um dieses wichtige Ziel zu erreichen. Die Fans erwarten eine leidenschaftliche Leistung und den unbedingten Willen zum Sieg





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