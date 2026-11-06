FC Basel ohne Shaqiri: Jokanovic strebt Sieg gegen FC Thun an

FC Basel-Trainer Slavisa Jokanovic will am Sonntag den ersten Sieg einfahren. Kapitän Xherdan Shaqiri ist gelbgesperrt, der FCB hofft auf frische Beine gegen den Meister.

Der FC Basel tritt am Sonntag mit dem erklärten Ziel an, zum ersten Mal in der Amtszeit von Trainer Slavisa Jokanovic Punkte in der Liga einzufahren. Das vierte Unterfangen unter der Leitung des Serben richtet sich gegen den FC Thun, der aktuell als Tabellenführer wahrgenommen wird. Die Basler hoffen, durch diesen Sieg die eigene Erfolgsspur wiederzufinden und sich im oberen Mittelfeld zu positionieren.

Teamkonfiguration und Sperren

Einen wichtigen Ausfall muss das Team von Slavisa Jokanovic verkraften, da Kapitän Xherdan Shaqiri aufgrund einer Gelbsperre nicht zum Einsatz kommen wird. Diese Abwesenheit zwingt den Coach dazu, die Defensive und das Mittelfeld neu zu sortieren. Die Taktik setzt darauf, dass die Spieler von Rotblau aufgrund der geringeren Wochenbelastung im Vergleich zu den Gastgebern von einer besseren physischen Verfassung profitieren werden.

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Taktische Analyse und Gegner

Slavisa Jokanovic erinnerte sich an das Auftreten des FC Thun im August, als der FCB auf heimischem Terrain erfolgreich war. Der Trainer lobte damals die hohe Aggressivität und Intensität der Berner Oberländer. Für das kommende Duell erwartet er keine leichte Herausforderung, sieht jedoch die unterschiedliche Wettkalenderbelastung als strategischen Vorteil für die Basler an.

Konkurrenz und Ligastrategie

Während der FC Thun regelmäßig unter der Woche an europäischen Wettbewerben teilnimmt, kann sich der FC Basel vollständig auf nationale Aufgaben konzentrieren. Diese Differenz in der Regenerationszeit könnte entscheidend sein. Beide Mannschaften kämpfen aktuell darum, den Sprung in die Top-6 zu schaffen, wobei eine Titelverteidigung durch die Berner bereits als unrealistisch angesehen wird.

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Material und Fokus

Ein weiterer Faktor ist das Spielfeld, auf dem der FCB antritt. Slavisa Jokanovic weiß um die Besonderheiten des Kunstrasens, hat aber selbst wenig persönliche Trainingserfahrung auf dieser Unterlage. Die Spieler wurden diese Woche nicht spezifisch auf diese Belagseigenschaft vorbereitet. Der Fokus liegt stattdessen auf der Verbesserung der eigenen Leistungen, da der Abstand zum sechtplatzierten Verein vier Punkte beträgt.

Ausblick und Zielsetzung

Trotz der vier Punkte Rückstand zu den Top-6-Plätzen zeigt sich der Coach gelassen. Slavisa Jokanovic betonte, dass es noch zu früh sei, die Tabelle ständig im Blick zu behalten. Das einzige konzentrierte Ziel für das Team und den Coach bleibt das unmittelbare nächste Spiel, um die Situation schrittweise zu verbessern und Vertrauen in die eigene Spielweise zurückzugewinnen.