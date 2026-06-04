Fabian Sanginés beendet seine Tätigkeit als Leiter der Frauen‑ und Nachwuchsabteilung beim FC Basel. Die Entscheidung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen nach einer turbulenten Saison, in der formelle Fehler das Halbfinale verhielten und Trainer Omar Adlani das Team verließ. Der Verein plant nun eine strukturelle Neuausrichtung.

Der Leiter des Frauenfußball s beim FC Basel, Fabian Sanginés , hat in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, das Amt nach einer kurzen Übergangszeit wieder abzugeben. Sanginés, der im Sommer zuvor die Gesamtverantwortung für die Frauen‑ und Nachwuchsabteilung übernommen hatte, trat die Position zunächst nur bis zur Saison 2025/26 an, da er zuvor auf den Kaimaninseln beruflich tätig war.

Unter seiner operativen Führung hat das Team der Frauen im vergangenen Spieljahr ein gemischtes Bild abgegeben: In der Women's Super League beendeten die Baslerinnen die Saison auf dem dritten Tabellenplatz, was sportlich gesehen ein solides Ergebnis darstellte, aber zugleich von einer turbulenten Endphase überschattet wurde. Im Viertelfinale gegen den FC St. Gallen kam es zu zwei formellen Verstößen im Rückspiel, die dazu führten, dass Basel trotz sportlicher Qualifikation nicht ins Halbfinale einziehen durfte.

Dieser Rückschlag löste im Anschluss an die Saison eine Kette von personellen Veränderungen aus, die das Team nachhaltig prägen werden. Parallel zu den sportlichen Entwicklungen verließ auch Trainer Omar Adlani das rheinknie‑geprägte Trainerteam. Die Trennung von Sanginés und Adlani markiert das Ende einer Phase, in der der FC Basel für die Frauenabteilung sowohl sportlich als auch organisatorisch eine neue Richtung eingeschlagen hatte.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung befinden sich die Baslerinnen ohne verantwortlichen Sportchef und ohne Trainer, was die kommende Sommerpause zu einer entscheidenden Phase für die Neuausrichtung macht. Der Verein hat angekündigt, zu gegebener Zeit weitere Informationen darüber zu geben, wie die strukturelle Neuaufstellung im Frauenfußball aussehen wird, und betont, dass die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen getroffen wurde, um eine geordnete Übergabe zu gewährleisten.

Der Sportredaktor der Basler Zeitung, geboren 1979 und seit 2007 fest im regionalen Sportgeschehen verankert, liefert einen fundierten Überblick über die Entwicklungen. Der Journalist, der seit seiner Jugend die Ereignisse rund um den FC Basel verfolgt, berichtet regelmäßig über die Fortschritte und Rückschläge des Vereins. Er erinnert zudem an seine langjährige Leidenschaft für das schweizerische Schwingwesen, das er seit 2007 bei jedem Eidgenössischen Schwingfest persönlich erlebt hat.

In seiner Analyse hebt er hervor, dass die kommenden Wochen für die Frauenabteilung des FC Basel von entscheidender Bedeutung sein werden, um die Weichen für die nächste Saison zu stellen und die sportlichen Ambitionen erneut zu definieren. Die Zielsetzung des Vereins bleibt klar: Die Frauenmannschaft soll langfristig wieder zu den Spitzenklassen der Schweiz gehören, dabei aber auch strukturell stabiler aufgestellt sein, um zukünftige formelle Fehler zu vermeiden und sportliche Erfolge nachhaltig zu sichern





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FC Basel Frauenfußball Fabian Sanginés Trainerwechsel Women's Super League

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