Trotz des bitteren Forfait-Ausscheidens in den Playoffs schafften es die Frauen des FC Basel, mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Rapperswil-Jona ein positives Fazit der Saison zu ziehen. Die Mannschaft zeigte trotz Enttäuschung eine starke Leistung und beweist Charakter.

Nach dem bitteren Forfait in den Playoffs musste das Team des FC Basel in Rapperswil-Jona ein bedeutungsloses Platzierungsspiel bestreiten. Doch die Mannschaft zeigte, dass sie trotz der enttäuschenden Niederlage gegen St. Gallen noch einmal alles geben konnte.

Mit einer überzeugenden Leistung sicherte sich der FC Basel einen klaren 3:0-Sieg und sorgte damit für einen positiven Abschluss der enttäuschenden Saison. Bereits in der siebten Minute zeigte sich, dass die Gäste aus Basel dem Heimteam bereits zu diesem Zeitpunkt überwlegen waren. Der Trainer von Rapperswil-Jona rief seine Mannschaft dazu auf, endlich ins Spiel zu finden, doch die Baslerinnen behielten die Kontrolle. Mit starken Zweikämpfen, präzisen Pässen und einer überlegenen Spielanlage führten sie mit 2:0 in die Pause.

Nach der starken Vorarbeit in der ersten Halbzeit Rhinorhrte das Spiel etwas ab, doch Mara Tauriello konnte den Endstand mit dem 3:0 in der zweiten Halbzeit klären. Der Sieg war nicht nur ein positiver Abschluss der Saison, sondern auch ein Beweis für den starken Charakter des Teams. Die Enttäuschung nach dem Forfait war zwar noch spürbar, doch die Spielerinnen konnten mit ihrer Leistung etwas Gutes erreichen.

Trainer Omar Adlani und die Mannschaft bewegten sich in einem schwierigen Umfeld, doch Fabiano Sangines, Leiter Frauenfussball, betonte, dass das Team professionell mit der Situation umgegangen sei. Die Mannschaft habe positiv auf die letzten Spiele hingearbeitet und das Ergebnis habe dies bestätigt. Der 3:0-Sieg gegen Rapperswil-Jona sei ein wichtiger Schritt, um den Frust abzubauen und die Saison mit einem positiven Gefühl zu beenden. Nach der Partie waren die Spielerinnen überraschend entspannt und zeigten, dass sie den spiritsischen Tiefpunkt überwunden hatten.

Die Medienabteilung des Vereins untersagte weiterhin Interviews, doch Fabian Sangines bestätigte, dass die Mannschaft hochmotiviert sei und alle an einem Strang zogen. Die Verantwortlichen betonten, dass man nun vorwärts schauen müsse. Die Aufarbeitung des Wechselfehlers laufe weiterhin intern, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Es gab keine klaren Schuldzuweisungen, doch man AIso sich möglicherweise nach Lösungen, die ähnliche Situationen verhindern.

Die letzten Spiele der Saison boten die Möglichkeit, einen positiven Schlussstrich zu ziehen. Am Ende könnten die Baslerinnen trotz des Forfait-Ausscheidens die Liga noch vor dem St. Gallen schließen. Das Schicksal fiel zwar hart aus, doch das Engagement des Teams blieb bis zum Schluss ungebrochen





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