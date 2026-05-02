FC Basel Frauen: Sieg in Gefahr nach Wechselfehler

Der FC Basel Frauen droht ein juristisches Nachspiel nach dem Sieg gegen den FCSG, da eine nicht auf dem Matchblatt aufgeführte Spielerin eingesetzt wurde. Der SFV prüft den Vorfall.

Der FC Basel Frauen feierte am Freitagabend einen hart erkämpften Sieg gegen den FC St. Gallen ( FCSG ) und qualifizierte sich damit für die Playoffs . Der Weg dorthin ist jedoch von einem möglichen juristischen Nachspiel überschattet.

Nach einem 0:1 im Hinspiel gelang den Baslerinnen ein 2:1-Heimsieg nach Verlängerung, der im anschliessenden Penaltyschiessen zugunsten des FCB entschieden wurde. Doch dieser Erfolg könnte durch einen schwerwiegenden Wechselfehler der Baslerinnen in Frage gestellt werden. Konkret wechselte FCB-Coach Omar Adlani in der Verlängerung eine Spielerin ein, die nicht auf dem offiziellen Matchblatt aufgeführt war. Der FCSG hat daraufhin beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) und bei den Schiedsrichterinnen Einspruch erhoben.

Die sportliche Leitung des FCSG betont, dass es nicht darum gehe, das Spiel am grünen Tisch zu gewinnen, sondern die Unregelmässigkeit zu melden. Es sei ihre Pflicht, solche Vorfälle zu dokumentieren und zu melden. Die Reaktion des FC Basel ist zunächst gelassen. Man geht davon aus, dass möglicherweise ein Fehler bei der Ausfüllung des Matchblatts vorliegt und erwartet keine sportlichen Konsequenzen.

Nati-Spielerin Coumba Sow vom FC Basel äusserte ihre Besorgnis und bezeichnete einen möglichen Verlust des Sieges aufgrund eines solchen Fehlers als verheerend. Sie betonte, dass sich die Mannschaft den Sieg hart erarbeitet habe und er ihnen zustehe. Der SFV hat sich am Samstagnachmittag zu dem Vorfall geäussert und mitgeteilt, dass er einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Spielerin sowie den Verdacht einer Überschreitung der zulässigen Anzahl Auswechselgelegenheiten prüft.

Der FCSG hat fristgerecht Einspruch eingelegt, und der FC Basel hat nun bis Montag, 12 Uhr, Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Anschliessend wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall abschliessend prüfen und eine Entscheidung treffen. Die allgemeine Meinung in Expertenkreisen und unter Fans ist klar: Der Einsatz einer Spielerin, die nicht auf dem Matchblatt steht, ist ein klarer Regelverstoss. Unabhängig von der Spielberechtigung der betreffenden Spielerin darf sie nicht eingesetzt werden, und dies gilt für alle Alters- und Leistungsklassen.

Viele fragen sich zudem, wie ein Schiedsrichter eine solche Einwechslung überhaupt zulassen konnte, da das Matchblatt genau dafür existiert, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten. Die Situation wirft ein schlechtes Licht auf die Verantwortlichen des FC Basel und könnte zu einem Verlust des hart erkämpften Sieges führen. Der Fall zeigt deutlich, wie wichtig eine sorgfältige Vorbereitung und die korrekte Ausfüllung von Dokumenten im Profifussball sind. Ein vermeidbarer Fehler könnte nun die gesamte Anstrengung der Mannschaft zunichtemachen.

Die kommenden Tage werden zeigen, wie der SFV den Fall beurteilt und welche Konsequenzen daraus resultieren. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Basel seinen Sieg behalten darf oder ob der FCSG am grünen Tisch als Sieger hervorgeht. Die Ungewissheit belastet die Spielerinnen und Verantwortlichen beider Vereine und wirft einen Schatten auf den sportlichen Erfolg des FC Basel





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FC Basel Frauen FCSG Wechselfehler SFV Playoffs

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