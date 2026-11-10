FC Basel: Fehlende Hierarchie und mangelnde Führungskräfte belasten das Team

Trainer Jokanovic und Spieler Daniliuc räumen nach dem 3:3 gegen Thun defizitäre Strukturen ein. Torhüter Omlin fehlt als Leader. Analyse der Krise.

Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Thun hat die sportliche Krise beim FC Basel neue Dimensionen erreicht. Trainer Slavisa Jokanovic und Spieler Daniliuc räumen in öffentlichen Interviews erstmals offen mit den strukturellen Defiziten in der Mannschaft ein. Die Diskussion über die fehlende Hierarchie und die mangelnde innere Führung der Profis hat sich seitdem in den Medien und bei Experten zugespitzt. Besonders die Abwesenheit eines klaren Leaders in der Kabine wird als Hauptursache für die anhaltende Stabilisierungsschwierige der Mannschaft identifiziert.

Fehlende Kabinenführung offenbart Trainer

Die Offenheit des Trainerteams ist ungewöhnlich und zeugt von einer wachsenden Frustration. Trainer Jokanovic bestätigte gegenüber der Basler Zeitung (BaZ), dass ihm die Rollenverteilung zu Saisonbeginn nicht ausreichend klar war. Er gab explizit zu, dass er nicht sofort identifizieren konnte, welche Spieler Verantwortung übernehmen und wer die richtigen Worte in der Kabine findet. Diese admission unterstreicht die Dringlichkeit, die Identifikation eines natürlichen oder ernannten Anführers zu beschleunigen, um Chaos in der Kommunikation zu vermeiden.

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Daniliuc kritisiert mangelnde Direktheit

Unterstützt wird diese Kritik von den Spielern selbst. Daniliuc erklärte im TV-Interview nach dem Spiel ungewohnt direkt, dass die Mannschaft es versäumt, Kritik konstruktiv und offen auszutauschen. Er räumte ein, dass das Team zu wenig dazu neigt, Probleme ins Gesicht zu sagen. Diese Haltung der Vermeidung wird von Experten als eines der Haupthindernisse für die schnelle Lösung interner Konflikte und die Verbesserung der kollektiven Leistung gewertet. Die Kommunikation scheint aktuell blockiert zu sein.

Omlins Rolle und mediale Abwesenheit

Die Situation wird durch die Handlungen von Kapitän Denis Zakaria Omlin weiter verschärft. Der Torhüter hatte das Vertrauen des Trainerteams erhalten, da der eigentlich gesperrte Xherdan Shaqiri nicht zur Verfügung stand. Trotz dieser Verantwortung stellte Omlin sich nach dem Spiel den Medien nicht zur Verfügung. Diese Abstinenz steht im starken Kontrast zu seinen Äußerungen zu Beginn der Saison, in denen er laut Thomas Schifferle noch große Töne spuckte und Mängel benannte. Nun wird ihm vorgeworfen, die Partie gegen Thun im entscheidenden Moment mit einem Fehler versaut zu haben.

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Podcast-Analyse: Strukturprobleme im Fokus

Der Tamedia-Fußballpodcast "Dritte Halbzeit" widmet eine ganze Folge dieser Thematik. Tilman Pauls, Thomas Schifferle und Dominic Wuillemin diskutieren ausführlich, warum nach 13 Runden immer noch kein Gefüge entstanden ist. Schifferle bringt die Situation auf den Punkt, indem er feststellt, dass beim FC Basel einfach nichts zusammenspiele. Die Analyse zeigt auf, dass das Problem weit über die individuelle Leistung einzelner Spieler hinausgeht und strukturelle Schwächen im Management und in der Personalauswahl andeutet.

Managementverantwortung und Super League Kontext

Domimic Wuillemin lenkt den Blick weiter nach oben und hinterfragt die Verantwortung der Vereinsführung. Er stellt die berechtigte Frage, warum die Chefetage nicht zwei bessere Außenverteidiger verpflichtet hat, was die sportliche Krise mitverschärft. Neben Basel betrachtet die Sendung auch die Super League im Allgemeinen. So demontierte St. Gallen Lugano nach einer frühen Roten Karte mit 5:0. In Lausanne sorgte die Rückkehr von Trainer Magnin trotz eines 1:1 gegen GC für neuen Schwung, was die unterschiedliche Entwicklung der Teams in der Liga verdeutlicht.