Ein Basel‑Fan entzündete während eines Spiels eine Pyrofackel und trug dabei eine Sturmhaube. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine Busse von 300 Franken, eine bedingte Geldstrafe und die Übernahme der Verfahrenskosten.

Ein Fan des FC Basel hat im Stadion St. Jakob-Park in Basel im Zuge eines Heimspiels eine Pyrofackel inmitten der Zuschauertribüne entfacht. Der Mann trug dabei eine rot‑blaue Sturmhaube, die das Gesicht verdeckte und nach schweizerischem Recht ein Verbot darstellt, das das Tragen von Masken oder Sturmhauben auf Fußballarenen untersagt.

Die Szene ereignete sich während eines intensiven Spiels, das von hohen Emotionen und leidenschaftlichen Gesängen der Anhänger geprägt war. Durch das Entzünden der Fackel entstand nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Menschenmenge, sondern auch ein klarer Verstoß gegen die Stadionordnung und das geltende Vermummungsverbot. Die Sicherheitskräfte reagierten sofort, verhinderten eine mögliche Ausweitung des Zwischenfalls und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft Bern‑Mittelland hat nach einer gründlichen Untersuchung einen Strafbefehl gegen den Beschuldigten erlassen.

Der Befehl sieht eine Geldstrafe von drei­hundert Franken vor, die als Busse zu zahlen ist, sowie eine bedingte Geldstrafe in Form von sechzig Tagessätzen zu je dreißig Franken, die für zwei Jahre ausgesetzt wird. Zusätzlich muss der Täter die Verfahrenskosten in Höhe von fünfhundert Franken übernehmen. Die bedingte Geldstrafe wird nicht vollstreckt, solange der Verurteilte innerhalb der Bewährungsfrist keine weitere Straftat begeht. Damit sollen sowohl die Abschreckung von ähnlichen Vorfällen als auch die Einhaltung der Stadionregeln nachhaltig gefördert werden.

Der Fall verdeutlicht, dass das Vermummungsverbot und das Verbot von Feuerwerkskörpern im Stadion strikt durchgesetzt werden, um die Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten. Der Vorfall wurde von Sarina Keller vom News‑Ressort der Tamedia berichtet. Keller, die ihren Abschluss an der Schweizer Journalistenschule MAZ erworben hat und seit fast zwei Jahrzehnten für das Medienhaus tätig ist, erklärte, dass die Situation ein typisches Beispiel dafür sei, wie schnell emotionale Aufregung im Stadion zu strafbaren Handlungen führen kann.

Sie betonte, dass die Kombination aus vermummtem Gesicht und dem Versuch, Feuer im Publikum zu entzünden, nicht nur gegen gesetzliche Bestimmungen verstoße, sondern auch das Sicherheitskonzept der Veranstaltungsorte gefährde. In Zukunft sollen strengere Kontrollen am Einlass und ein verstärktes Bewusstsein für die Gefahren von Pyrotechnik im Stadion dafür sorgen, dass solche Vorkommnisse seltener werden. Die Öffentlichkeit wird zudem aufgefordert, verdächtige Aktivitäten sofort dem Sicherheitspersonal zu melden, um die kollektive Sicherheit zu schützen





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