Der FC Barcelona hat den spanischen Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht. Hansi Flick stand trotz des Todes seines Vaters an der Seitenlinie und verteidigte den Titel mit einem 2:0-Erfolg gegen Real Madrid.

Der FC Barcelona krönt sich vorzeitig zum spanischen Meister. Hansi Flick stand trotz des Todes seines Vaters an der Seitenlinie. Der FC Barcelona gewinnt im heimischen Camp Nou den Clásico gegen Real Madrid mit 2:0 und verteidigt damit den Titel.

Real Madrid bleibt vorerst Zweiter mit 77 Punkten. Marcus Rashford bringt Barça bereits in der 9. Minute mit einem Freistoss aus 17 Metern in den linken Winkel in Führung. Ferran Torres erhöht nur neun Minuten später auf 2:0 und ebnete damit frühzeitig den Weg zum Titel-Triumph





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