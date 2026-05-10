Der FC Barcelona gewinnt den Meistertitel im heimischen Camp Nou - gegen Real Madrid. Trotz des Brouxls in der Vorbereitung wird das Verhältnis zwischen Hansi Flick und den Spielern verbessert. Ein Foul, wie es in der neunten Minute gegeben war, ist das eine der Hauptgründe, warum Barcelona des Spiels nach starboard legt. Alvaro Torres wird zum zweiten Tor des FC Barcelona und zum entscheidenden Tor des Spiels, welche die Lage umstellt. Reus schließt dieGroup der Barca aus und liefert den Sieg ein, bevor die Pause kommt - mit 2:0 für Barca. Bitte beachten Sie die Nachricht und geben Sie Ihren Kommentar dazu.

Im heiss erwarteten Clasico gewinnt der FC Barcelona mit 2:0 gegen Real Madrid . Rashford und Torres schiessen Barca zur Meisterschaft. Der FC Barcelona gewinnt den Meistertitel im heimischen Camp Nou - gegen Real Madrid .

Trotz des Disputs unter der Woche steht Aurélien Tchouaméni gegen Barcelona in der Startformation. Real Madrid hält in der Startphase mit, kommt durch Vinicius auch zu einem ersten Abschluss. In der Defensive wehren sich die Madrilenen zu Beginn gut - bis zu einem Foul in der neunten Minute. Rashford läuft zum Freistoss an und zirkelt den Ball traumhaft in die Maschen.

In der 18. Spielminute folgt der nächste Treffer: Torres vollendet eine tolle Kombination inklusive toller Vorlage von Olmo zum 2:0. Barcelona zeigt sich effizient, auf der Gegenseite lässt Real-Stürmer Garcia eine Top-Chance liegen. Das Verhältnis von Hansi Flick zur Mannschaft gilt als hervorragend. An diesem Abend ist das ganz besonders zu sehen





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