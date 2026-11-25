Der FC Barcelona gewinnt in der Champions League auswärts bei Sabah Baku mit 4:1. Anthony Gordon steuert zwei Tore bei. Villarreal siegt auch bei Slavia Prag.

Der FC Barcelona hat in der Champions League mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg bei Sabah Baku überzeugt. Die Katalanen drehten nach einer schwachen ersten Halbzeit die Partie und feierten ihren vierten Sieg in fünf Spielen der Gruppenphase. Anthony Gordon wurde mit zwei Treffern zum entscheidenden Matchwinner für das spanische Top-Team.

Spielverlauf und Torschützen

Die Gastgeber aus Aserbaidschan starteten überraschend stark und zeigten sich in den ersten 30 Minuten auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Khayal Aliyev und Ivan Lepinjica sorgten für Aufmerksamkeit, ehe sich das Blatt wendete. Nach 31 Minuten fiel ein Abpraller nach einem Schuss von Karim Adeyemi im Strafraum direkt vor die Füße von Anthony Gordon. Der britische Spieler nutzte die kurze Distanz und verwandelte sicher zum 1:0.

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Kurz darauf verdoppelte Gordon den Vorsprung. Ein weiterer Ball landete im Sechzehner genau beim Engländer, der keine Gnade kannte und das Spiel auf 2:0 erhöhte. Für den dritten Treffer sorgte dann Karim Adeyemi selbst. Nach einem präzisen Querpass von Balde wurde der Deutsche am zweiten Pfosten bedient und legte den Ball elegant ins Tor. Diese Führung von 3:0 wurde nach 55 Minuten erzielt und festigte die Dominanz der Blaugrana.

Nur fünf Minuten später steigerte Barcelona die Angriffe weiter. Sabah Baku reagierte mit einem Ehrentreffer. Joy-Lance Mickels verkürzte nach einem Gegentreffer auf 1:4. Doch danach kontrollierte der FC Barcelona das Geschehen souverän und ließ keine weiteren Chancen zu. Der Endstand von 4:1 spiegelte die Leistung der spanischen Mannschaft wider, die nach der Halbzeitpause klar das Tempo diktierte.

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Weitere Resultate und Tabelle

Neben dem FC Barcelona gab es am selben Abend einen weiteren Sieg für einen spanischen Vertreter. Villarreal trat beim tschechischen Verein Slavia Prag an und holte einen wichtigen Auswärtserfolg. Das Gelbe Boot erzielte nur ein Tor, reichte diesem jedoch für einen 1:0-Sieg. Für Slavia Prag bleibt der zweite Punktgewinn in dieser Champions-League-Saison weiterhin ein unerreichbares Ziel.

Die Tschechen hatten zuvor auswärts bei Fenerbahce noch ein 2:2-Remis erreicht. Mit der Niederlage gegen Villarreal kletterte das spanische Team in der Tabellenführung auf Platz zwei mit sechs Punkten. Diese Resultate festigen die Position der spanischen Klubs im europäischen Premierenwettbewerb, während Sabah Baku und Slavia Prag weiter nach Ergebnissen suchen müssen.