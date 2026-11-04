FC Barcelona besiegt Aston Villa klar, Manchester United dreht gegen Rom

Barcelona gewinnt souverän 3:0 gegen Aston Villa. Manchester United kehrt von 0:2 auf 3:2 zurück. Weitere Champions-League-Ergebnisse von Bayern, Inter und PSG.

Der FC Barcelona hat die erste Partie der Gruppenphase der Champions League gegen Aston Villa mit einem klaren 3:0-Sieg abgeschlossen. Das Spiel fand in Barcelona statt, wobei Johan Manzambi für die Gäste auflief. Der FC Barcelona dominierte von Beginn an und stellte die Weichen auf Erfolg.

In der dritten Minute stellte Lamine Yamal für die Katalanen auf 1:0. Er profitierte dabei von einem kapitalen Abspielfehler von Aston Villas João Gomes. Die katalanische Mannschaft zeigte sich in der Defensive stabil und ließ der englischen Mannschaft kaum Raum zur Entfaltung.

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Details zum Spielablauf bei Barcelona

Auch im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange, bis der FC Barcelona traf. Raphinhas Schuss wurde in der 52. Minute abgefälscht und kullerte über die Linie. Das 2:0 gab den Takt vor und schwächte die Moral der Gäste spürbar.

Nach einer sehenswerten Vorlage von João Cancelo beseitigte Raphinha in der 64. Minute mit seinem zweiten Tor die letzten Zweifel am Sieg des spanischen Meisters. Bei Aston Villa war Johan Manzambi kurz vor dem 0:3 ausgewechselt worden. Der Schweizer Spieler hatte in seiner ersten Saison bei Aston Villa für Furore gesorgt. In neun Pflichtspielen steuerte er drei Tore und vier Vorlagen bei.

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Manchester United dreht verrückte Partie

Während der FC Barcelona klar siegte, sorgte Manchester United in einer anderen Begegnung für Furore. Das kriselnde Team siegte trotz eines 0:2-Rückstands. Gegen die Römer dauerte es nur 17 Minuten, bis Carricks Team schon wieder einem 0:2 hinterherlief.

In der 11. Minute gewährt die Abwehr der Engländer Matias Soulé zu viel Platz, den der Argentinier zum 1:0 nutzte. Sechs Minuten später doppelt Donyell Malen per Penalty nach. Die United-Fans warfen aus Protest gegen die Clubbesitzer Tennisbälle aufs Feld.

Wende und weitere Champions-League-Ergebnisse

Nach der Pause folgte die verrückte Wende. Bruno Fernandes durfte sich in der 58. Minute nach einem Fehlschuss ein zweites Mal vom Penaltypunkt versuchen, weil ein Römer zu früh den Sechzehner betrat. Im zweiten Anlauf verkürzte der United-Captain. Die Partie endete für Manchester United als überraschender Sieg nach einem Comeback.

Bayern München bleibt in der laufenden Saison ohne Pflichtspiel-Niederlage, auch im schwierigen Auswärtsspiel gegen Atlético Madrid. In der spanischen Hauptstadt gewinnen die Münchner 2:0. Der erste Durchgang bleibt ohne Tore. Dann lüftete Lennart Karl in der 54. Minute Atlético-Verteidiger Robin Le Normand im Sechzehner den Ball ab und erzielt das 1:0.

Dayot Upamecano lässt in der 73. Minute nach einem Solo die Latte zittern, bevor Konrad Laimer eine Minute später auf Pass von Harry Kane mit dem 2:0 für Bayern München das Spiel entscheidet. Inter Mailand kam vor der Reise zu Feyenoord Rotterdam in der Champions League noch nicht auf Touren.

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Die Italiener verloren zwei der bisherigen drei Spiele, genau wie die Niederländer. In Rotterdam gibt es für Inter nun aber einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Mit Manuel Akanji in der Startelf jubeln die Mailänder schon in der 8. Minute über das erste Tor durch Yann Bisseck.

Pio Esposito erhöht elf Minuten vor der Pause per Kopf auf 2:0. Und in der 54. Minute fällt via Pfosten das 3:0 durch Piotr Zielińskis präzisen Schuss. Champions-League-Titelverteidiger PSG geht gegen Villarreal als klarer Favorit ins Spiel. Doch die Pariser schwächten zuletzt diverse Verletzungen.

Gegen den Neunten der La Liga fehlen dem französischen Meister unter anderem die Schlüsselspieler Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé sowie der langzeitverletzte Trotz der namhaften Absenzen kommt PSG zu einem klaren 6:0-Erfolg. Dabei stellen die Pariser die Weichen früh auf Sieg, schon in der 17. Minute führen sie mit 4:0.

João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu und Fabián Ruiz treffen innert acht Minuten. Letzterer stellt fünf Minuten nach der Pause das 5:0 für PSG her. Für den sechsten Treffer ist zwölf Minuten vor Schluss der 17-jährige David Boly verantwortlich - es ist sein erstes Tor im erst dritten Profi-Spiel.