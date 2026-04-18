FC Baden verspielt erneut Führung und trennt sich 2:2 von Winterthur U21

Der FC Baden verpasst beim 2:2 gegen die U21 des FC Winterthur einen Sieg und verschenkt erneut wichtige Punkte. Die Aargauer gingen zweimal in Führung, mussten aber jeweils kurz vor der Halbzeit den Ausgleich hinnehmen. Trainer Eddi Barrera zeigt sich frustriert über die mangelnde Konstanz und das passive Spiel in der Schlussphase.

Nach einer überlegenen ersten Halbzeit muss sich der FC Baden bei der U21 des FC Winterthur am Ende mit einem 2:2 zufrieden geben. Einmal mehr hat der FC Baden in dieser Saison zwei Punkte verschenkt, und auf dem Fussball platz kann man sich kaum dümmer anstellen. Zweimal gingen die Badener in Führung, zweimal kassierten sie den Ausgleich, jeweils kurz bevor eine Halbzeit zu Ende war. Schliesslich hatten sie noch das Glück, dass Winterthur in den letzten Sekunden nicht noch das dritte Tor erzielte.

Vor einer Woche jubelten die Badener über den ersten Sieg in diesem Jahr, erzielten vier Tore, kassierten aber auch zwei. Vier Tore hätten sie auch in Winterthur erzielen können, ja sogar müssen, so viele Chancen erspielten sie sich. Doch wieder einmal zeigte sich, dass die Mannschaft es einfach nicht schafft, einmal ohne Gegentor zu bleiben. Erst einmal gelang dies in dieser Saison, beim 2:0-Sieg in Höngg. Es zieht sich durch die gesamte Spielzeit, dass die Mannschaft oft kurz vor Schluss noch ein Tor kassiert und damit Punkte liegen lässt.

In Winterthur begann alles vielversprechend. Bereits in der 2. Minute prüfte Alessandro Barletta Torhüter Silvan Heierli. In der ersten halben Stunde erspielten sich die Badener sechs gute Chancen, oft über die linke Seite und den agilen Barletta, der jedoch nicht mehr ins Tor traf. Auch Davide Giampà hatte bei seinen Abschlüssen kein Glück. Dann nutzte Ensar Huruglica den Pass Barlettas zur verdienten Führung. Es war ein munteres Spiel, auch die Winterthurer hatten ihre Momente, so nach einem katastrophalen Fehlpass von Joël Brack und einem riskanten Dribbling von Goalie Mathias Altermatt. Kurz darauf prallte Alisan Morinass Schuss vom Pfosten zurück, und Leandro Maksutaj drückte ihn zum Ausgleich ins Netz.

Mit einer dicken Möglichkeit durch Andrin Ulli begann die zweite Halbzeit. Die Partie wurde jedoch zunehmend zerfahrener, auf beiden Seiten gab es kaum noch gute Kombinationen. Bis Huruglica mit seiner Flanke den eingewechselten Andrin Ulli fand und dieser das 2:1 erzielte. Baden schien den Sieg relativ problemlos über die Zeit zu bringen. Doch in den letzten zehn Minuten brach das Team ein. Nach einer Ecke traf Sambou Camara per Kopf den Pfosten, von dort sprang der Ball Altermatt in die Arme. Fünf Minuten später war der Goalie gegen den Freistoss von Giuliano Foro machtlos, der kurz darauf noch den Ball aus 16 Metern an den Pfosten schlenzte.

«Es nervt», sagte Badens Trainer Eddi Barrera. Seine Mannschaft habe eine starke erste Halbzeit und auch ordentlich bis auf die letzten zehn Minuten nach der Pause gespielt. Es habe ein Quäntchen Glück gefehlt, vielleicht auch etwas Entschlossenheit, sonst hätte Baden höher geführt. «Und dann wurden wir zu passiv, standen zu tief», analysierte Barrera. «Da wollen wir das unbedingt heimbringen und spielen nicht mehr so sauber wie zuvor», erklärte Barrera. Angst vor dem Gegentor sei vielleicht etwas hart ausgedrückt, aber es gehe in diese Richtung.

Auf der Schützenwiese vor 4 Zuschauern leitete Hürlimann die Partie. Die Tore erzielten Huruglica (32.) zur 0:1-Führung, Maksutaj (44.) zum 1:1-Ausgleich, Ulli (64.) zur erneuten Führung für Baden und Foro (89.) zum Endstand von 2:2. Die Badener Formation lautete: Altermatt; Isufi, Suter, Kalt Muff; Romano (46. Rhein), Bertelle, Brack, Barletta (87. Zivkovic); Huruglica (82. Ameti), Giampà (46. Ulli). Pfostenschüsse gab es von Morina (44.), Camara (84.) und Foro (90.). Nicht im Aufgebot des FC Baden standen die verletzten Hunn, Capone, Benelmir sowie der gesperrte Kunz und Mbengi, Koloua, Popov, Zeric. Gelbe Karten erhielten Barletta (41.) und Rhein (65.) wegen Fouls





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