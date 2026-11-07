FC Arsenal und Hull City trennen sich zur Pause torlos 0:0

Der FC Arsenal kommt gegen Hull City zur Halbzeit nicht über ein 0:0 hinaus, obwohl Christos Tzolis und Declan Rice mehrfach abschlossen.

Der FC Arsenal und Hull City haben die erste Halbzeit ohne Treffer beendet. Zur Pause steht es 0:0. Der FC Arsenal brachte im ersten Durchgang deutlich mehr Abschlüsse auf das Tor als Hull City, konnte daraus aber keinen Treffer erzielen.

Erste Halbzeit: Arsenal mit mehr Abschlüssen

Der FC Arsenal kam in der ersten Halbzeit auf insgesamt zwölf Abschlussversuche, Hull City notierte sechs. Christos Tzolis war mit vier Versuchen der aktivste Angreifer seiner Mannschaft, Declan Rice folgte mit drei Abschlüssen.

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Bruno Guimarães kam zweimal zum Abschluss, beide Schüsse wurden vom Gegner abgeblockt. Noni Madueke, Martin Ødegaard und Ezri Konsa hatten jeweils einen Versuch, wobei Ødegaard und Konsa ihre Chancen nicht im Tor unterbringen konnten.

Auf Seiten von Hull City testete Elliot Stroud zweimal den Torhüter des FC Arsenal, einmal jedoch rechts vorbei nach einer Ecke. Semi Ajayi köpfte zweimal aus der Strafraummitte, einmal wurde sein Versuch rechts oben gehalten, der andere ging links vorbei. Mohamed-Ali Cho und Tim Iroegbunam komplettierten die Abschlüsse von Hull City.

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Abwehr und Standardsituationen prägen das Spiel

Standardsituationen waren für beide Teams ein wichtiges Mittel, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Ein Eckball von Noni Madueke führte zu einem Kopfball von Ezri Konsa, der links am Tor vorbeiging. Auch Semi Ajayi köpfte nach einer Flanke von Regan Slater aus einer Standardsituation am Tor vorbei.

Mehrere Flanken von Jurriën Timber, Riccardo Calafiori und Mohamed-Ali Cho fanden ihren Weg in den Strafraum, konnten aber nicht in einen Treffer umgewandelt werden. Christos Tzolis köpfte nach einer Flanke von Jurriën Timber den Ball tief links unten aufs Tor, wo er gehalten wurde.

Bei den Freistößen in der gegnerischen Hälfte und an den Seitenlinien setzte der FC Arsenal mehrfach auf Tzolis auf dem linken Flügel. Die Standardsituationen wurden jedoch nicht genutzt, um die Null im Spielstand aufzubrechen.

Schiedsrichter, VAR und Wechsel im Spiel

Der VAR entschied, dass es für den FC Arsenal keinen Elfmeter gibt. Die Unparteiischen erkannten zudem dreimal eine Abseitsstellung von Kai Havertz und einmal eine von Noni Madueke. Nach den Abseitsentscheidungen wurden keine Tore erzielt.

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Gefoult wurde in der ersten Halbzeit von Lucas Gourna-Douath, Tim Iroegbunam und Mohamed-Ali Cho, jeweils gegen Gegenspieler des FC Arsenal oder im Spiel gegen Hull City. Die Unparteiischen unterbrachen das Spiel mehrfach wegen Verletzungen, unter anderem bei Semi Ajayi von Hull City.

Die Aufzeichnung des Spiels nennt zwei Wechsel: Mikel Merino kam für Declan Rice beim FC Arsenal, Brooke Norton-Cuffy ersetzte Lewie Coyle bei Hull City. Nach der Pause wird sich zeigen, ob eine der beiden Mannschaften die Chancen besser verwerten kann.