FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain: Finale der Champions League

Der FC Arsenal hofft auf den ersten Champions-League-Titel seit 2006. Paris Saint-Germain verteidigt seinen Titel, aber die Gunners sind nicht ohne Chance.

Der FC Arsenal hofft auf den ersten Champions-League-Titel seit 2006. Paris Saint-Germain verteidigt seinen Titel, aber die Gunners sind nicht ohne Chance. Das Finale findet am Samstag in der Puskás Aréna in Budapest statt.

Der FC Arsenal holte in diesem Jahr den Meistertitel und krönte sich nach 22 Jahren endlich wieder zum Premier-League-Sieger. Zum Ende der Saison wurde das Rennen um die Meisterschaft nochmal spannend, aber nach dem letzten Spieltag hatten die Gunners sieben Punkte Vorsprung auf Manchester City. Zuletzt gewann das Team von Cheftrainer Mikel Arteta mit 2:1 gegen Crystal Palace und der Spanier tauscht nun auf acht Positionen. Lediglich Mosquera, Hincapié und Lewis-Skelly spielen erneut von Beginn an.

Auch Kai Havertz, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM nominiert wurde, steht in der Startelf. Paris verteidigte seinen Meistertitel in der französischen Liga und hatte am Ende sechs Punkte Vorsprung auf den RC Lens. Zum Saisonabschluss verlor die Mannschaft von Chefcoach Luis Enrique in der Liga aber gegen Stadtrivale FC Paris mit 1:2, allerdings schonte er bereits viele Stammkräfte. Im Vergleich zu dieser Partie nimmt der 56-Jährige fünf Wechsel vor.

Für Zaïre-Emery, Zabarnyi, Lucea, Lucas Beraldo und Barcola starten Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, João Neves und Doué. Paris könnte heute etwas Historisches schaffen, denn seit der Einführung des neuen Formats 1992 hat es lediglich Real Madrid geschafft, seinen Titel zu verteidigen. Im vergangenen Jahr liess PSG im Finale nichts anbrennen und fegte Inter Mailand mit 5:0 vom Platz. Für die Rouge-et-Bleu war es der erste Gewinn des Henkelpotts in ihrer Vereinsgeschichte.

Der FC Arsenal hingegen sehnt sich weiterhin nach dem ersten Triumph in der Champions League. Die Gunners standen 2006 zum ersten und letzten Mal im Finale und sie verloren mit 1:2 gegen den FC Barcelona. Der Startschuss zum WM-Abenteuer ist für die Schweizer Nati gefallen! Nach dem Einrücken am Pfingstmontag spricht Nati-Direktor Pierluigi Tami an einer Medienkonferenz über sein Ziel an der WM





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