FC Aarau unterliegt mit 1:2, bleibt hinter Tabellenführer Stade Lausanne-Ouchy zurück. Yverdon und Winterthur spielen Remis.

FC Aarau steht in der Challenge League unter starkem Druck, da die Mannschaft im 14. Spieltag mit 1:2 bei Rapperswil-Jona verlor. Dies markiert die siebte Niederlage des Tabellenzweiten der Vorsaison. Die Resultate häufen sich für den Verein, der nach dem fünften Sieglosen Zeitraum in den letzten sechs Ligaspielen nun 19 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Stade Lausanne-Ouchy hat.

Spannung im Spielverlauf bei Rapperswil-Jona

Das Match gegen Rapperswil-Jona begann unglücklich für FC Aarau, da das Team früh in Rückstand geriet. Trotz dieser frühen Schlappe zeigte der FCA in der ersten Halbzeit Disziplin und hielt das Spiel offen. In der zweiten Halbzeit, genau zehn Minuten nach der Pause, konnte Marcin Dickenmann mit einem Abstauber zum 1:1 ausgleichen. Diese Gleichstellungspause gab dem Team kurzzeitig Hoffnung auf einen Punktgewinn.

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Die Freude über den Ausgleich war jedoch nur von kurzer Dauer. In der 87. Minute fiel das zweite Gegentor, was die Niederlage besiegelte. Noa Mupemba erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber. Angesichts der dominierenden Spielanteile von Rapperswil-Jona war dieser Treffer verdient. Trainer Brunello Iacopetta sieht sich nun in einer schwierigen Position, da die Vereinsführung bisher hinter dem Coach stand, aber Erklärungsnot auftreten dürfte.

Dominanz von Stade Lausanne-Ouchy

Während FC Aarau kämpft, hat Stade Lausanne-Ouchy den Vorsprung in der Liga weiter ausgebaut. Die Waadtländer feierten gegen Kriens einen verdienten 3:1-Heimsieg. Nach einem Rückstand zeigte die Mannschaft enorme Konstanz und drehte das Spiel schnell. Nur drei Minuten reichten den Waadtländern, um auf das 0:1-Rückstand zu reagieren.

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Malko Sartoretti sorgte in der 25. Minute per Elfmeter für den Ausgleich zum 1:1. Nach der Halbzeitpause übernahmen die Lausanner die Kontrolle über das Spiel. Théo Bouchlarhem erhöhte erneut per Strafstoß auf 2:1. Vasco Tritten setzte den Punkt in der Folge mit dem 3:1-Endstand. Dieser Sieg festigt die Position von Stade Lausanne-Ouchy an derTabellenspitze.

Yverdon Sport siegt trotz Unterzahl

Der direkte Verfolger der Lausanner, Yverdon Sport, gewann sein Verfolgerduell gegen den FC Winterthur in Unterzahl. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Abascal blieb nach einer roten Karte schadlos. Lucas Pos erhielt in der 19. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse, was Yverdon ab dieser Minute nur noch mit zehn Spielern antreten ließ.

Trotz der personellen Schwäche gelang dem Team der Sieg. Mayka Okuka erzielte bereits in der 3. Minute das Führungstor. Das Team hielt das 1:0 bis zur 72. Minute, als Jonathan Okita per Konter das 2:0 markierte. Dieser Sieg macht Yverdon wieder zum direkten Verfolger von Stade Lausanne-Ouchy und erhöht den Druck auf die oberen Tabellenränge.

Ausblick auf die kommende Saison

Die aktuelle Tabellenkonstellation zeigt, dass der Aufstiegskampf in der Challenge League extrem dicht wird. FC Aarau muss dringend die Defensivschwächen beheben, um nicht weiter abzurutschen. Der einzige Lichtblick in der aktuellen Phase war der Coup im Cup gegen den FC Zürich, der jedoch im reinen Ligabetrieb wenig Gewicht hat.

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Interessant bleibt die Situation um Winti-Star Antonio Marchesano. Der 35-jährige Supertechniker ist Topskorer der Liga und träumt vom Aufstieg. Seine Zukunft bei seinem Ex-Klub Yverdon ist ungewiss, aber die Chance auf ein Engagement ist hoch. Marchesano könnte eine entscheidende Rolle im Aufstiegsrennen spielen, falls er für Yverdon weiter aufläuft.