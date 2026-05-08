FC Aarau gewinnt klar gegen Stade Nyonnais und drückt den Druck auf Vaduz

Der FC Aarau hat am 34. Spieltag der Challenge League den Druck auf den Tabellenführer Vaduz weiter gesteigert. Die Aargauer dominierten das Spiel auf dem Brügglifeld und siegten mit einem deutlichen 5:1 gegen Stade Nyonnais. Valon Fazliu bereitete drei Treffer vor und provozierte mit einem Freistoss ein Eigentor von Nyon-Keeper Melvin Mastil. Captain Olivier Jäckle, der bei seinem ersten Start der Saison ein Tor erzielte, rückt die Torschützenliste voran. Die Liechtensteiner, die dank eines Doppelpacks von Dominik Schwizer mit 2:1 gegen Étoile Carouge gewann, bleiben zwei Punkte vor Aarau an der Tabellenspitze. Am Montagabend trifft der FC Aarau auf den FC Vaduz im Rheinpark, wo der Aufstieg umkämpft wird. Bellinzona, Tabellenletzter, kämpft um den Klassenerhalt. Die Tessiner unterlagen Stade-Lausanne-Ouchy mit 0:5 und liegen zwei Partien vor dem Abstieg zurück.

Der FC Aarau hat am 34. Spieltag der Challenge League den Druck auf den Tabellenführer Vaduz weiter gesteigert. Die Aargauer dominierten das Spiel auf dem Brügglifeld und siegten mit einem deutlichen 5:1 gegen Stade Nyonnais .

Valon Fazliu bereitete drei Treffer vor und provozierte mit einem Freistoss ein Eigentor von Nyon-Keeper Melvin Mastil. Captain Olivier Jäckle, der bei seinem ersten Start der Saison ein Tor erzielte, rückt die Torschützenliste voran. Die Liechtensteiner, die dank eines Doppelpacks von Dominik Schwizer mit 2:1 gegen Étoile Carouge gewann, bleiben zwei Punkte vor Aarau an der Tabellenspitze. Am Montagabend trifft der FC Aarau auf den FC Vaduz im Rheinpark, wo der Aufstieg umkämpft wird.

Bellinzona, Tabellenletzter, kämpft um den Klassenerhalt. Die Tessiner unterlagen Stade-Lausanne-Ouchy mit 0:5 und liegen zwei Partien vor dem Abstieg zurück.





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