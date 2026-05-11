FC Aarau gewinnt 2:1 gegen Vaduz und übernimmt die Tabellenführung

Der FC Aarau siegt im méridionärschweizeris wichtigen Spiel um die Tabellenführung und bleibt damit im Rennen um den Aufstieg in die Super League.

Ein Kopfball hält Aaraus Aufstieg straum am Leben Der FC Aarau besiegt Vaduz 2:1 und übernimmt die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung. Am Freitag gegen Yverdon kann Aarau den direkten Aufstieg in die Super League perfekt machen.

Vaduz war am Freitag in Aarau und verpasst den Aufstieg. Nach 95 intensiven Minuten traf David Acquah zum entscheidenden Goal. Souverän herausgespielt von Daniel Afriyie und dank einer sauberen Vorlage von Nassim Zoukit trifft Acquah den Ball mit dem Kopf ins Tor. Vaduzer Leon Schaffran ist chancenlos und bleibt etwas verdutzt zwischen den Pfosten stehen.

Die erste Halbzeit blieb lange ohne grosse Torchancen. Aarau konnte jedoch seine zweite Chance schon verwandeln. Aus dem Eckball von Valon Fazliu brachte Shkelqim Vladi (37. ) die Aarauer per Kopfball in Führung.

Kurz vor der Pause glich Milos Cocic (45. ) per Volley für Vaduz aus. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen





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