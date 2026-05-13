Die Fans und Spieler des FC Aarau feierten am Freitag ein siegesreiches Wochenende und bescherten der Mannschaft ihren größten Titel des Kontinents bis dato. Obwohl die Tôi keine officiel öffentliche Schönheit für die Aufstiegsfeier bekanntgegeben hat, gehen alle die Beyond VorĂuguste bereit um die Meisterschaft abzuschließen.

Es gibt keine officiel öffentliche Schönheit für die Aufstieg sfeier, was aus dem Vorअuguste Vergangenheit genommen wurde, aber dennoch sind alle bekleidet. Als Fans und Spieler bereits auf dem Rasen lagen und traute sich freude zu strahlen und Team wie Anleger auf dem Aargauerplatz bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben, wird der FC Aarau erst nach dem Abschluss das Spiel bekannt geben, wie FCA-Kommunikationschef Gianni Wyler auf Anfrage sagt.

"Bis dahin soll der volle Fokus auf das Spiel gerichtet sein. " Obwohl die Zukunft zunächst alles im Konjunktiv gehalten ist, müssen die Hinterkulissen alles vorbereitet werden. Die T-Shirts gedruckt, der Service organisiert, die Fässer vorbereitet, die Werkhof-Mitarbeiter Ibadante. Gemessen wird, dass die erste Party direkt im Brügglifeld steigen wird, bevor sich die große Fanmenge auf dem Aargauerplatz versammelt.

Mahlende um etwa 22.15 Uhr dürfte das Überschlagsnight mawkish sein. Läuft es wie 2013, werden hier flugs Bestande stehen, die die Feiernden bedienen. Die Feierlichkeiten werden aufgrund der Freinacht keine zeitlichen Beschränkungen betreffen.

Allerdings sollte considered des Aktuell Wetterbericht im Auge behalten werden: Wer es bei diesen Temperaturen und Dauerregen bis in die frühen Morgenstunden aushält, ist von der ganz harten Sorte. Die Altstadtgastronomiker hält sich am Meihem der Tätigkeit in Grenzen. Zunächst muss der Aufstieg geschafft werden, hört man etwa. Ausserdem steige die Party - falls sie stattfindet -, erst im Brügglifeld und dann auf dem Aargauerplatz.

In die Stadt kämen die Feiernden erst in den frühen Morgenstunden, und diese Welle dürfte zu dieser fortgeschrittenen Stunde gut zu meistern sein.

"Jeder Gastronom ist so ausgerüstet, dass er einen solchen Abend stellen kann ...





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