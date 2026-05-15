FBI setzt hohe Belohnung für Festnahme der Spionin Monica Witt aus

Das FBI bietet 200.000 US-Dollar für Hinweise zur Festnahme von Monica Witt, einer ehemaligen Luftwaffenmitarbeiterin, die in den Iran überlief und US-Geheimnisse preisgab.

Die US-Bundespolizei FBI hat eine erneute und weitreichende Offensive gestartet, um eine ihrer meistgesuchten ehemaligen Regierungsmitarbeiterinnen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Zentrum dieser Suche steht Monica Witt , eine einstige Spezialistin für Gegenspionage der US-Luftwaffe, gegen die bereits im Jahr 2019 Anklage wegen schwerer Spionageverbrechen für die Islamische Republik Iran erhoben wurde.

Um die Öffentlichkeit zur Mithilfe zu bewegen, hat das FBI nun ein beachtliches Kopfgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar ausgesetzt. Die Behörden sind überzeugt, dass es Personen weltweit gibt, die über aktuelle Informationen zum Aufenthaltsort von Witt verfügen, und appellieren an diese, sich umgehend zu melden.

Daniel Wierzbicki, der Leiter der Abteilung für Gegenspionage und Cyberkriminalität im FBI-Büro in Washington, stellte unmissverständlich klar, dass die Ermittler die Tat nicht vergessen haben und die Jagd auf die 47-jährige Texanerin mit Hochdruck fortgesetzt wird. Die Lebensgeschichte von Monica Witt ist geprägt von einem dramatischen Bruch mit ihrer Heimat und ihrem Eid an die Vereinigten Staaten.

Geboren in El Paso, Texas, stieg sie innerhalb der Hierarchien der US-Luftwaffe auf und fand eine hochsensible Position beim Air Force Office of Special Investigations, der internen Ermittlungsbehörde der Luftwaffe. Zwischen den Jahren 2003 und 2008 war sie in verschiedenen Missionen im Nahen Osten eingesetzt, wo sie sich auf die Abwehr von Spionageaktivitäten spezialisiert hatte. Doch genau jene Expertise, die sie zur perfekten Verteidigerin machen sollte, verwandelte sie schließlich in eine gefährliche Gegenspielerin.

Nach Einschätzungen der Sicherheitsbehörden vollzog Witt im Jahr 2013 den Übertritt zum Iran, wo sie seither vermutlich aktiv die Regierungsinteressen Teherans unterstützt und ihr Wissen über die westlichen Geheimdienststrukturen gezielt einsetzt. Die Vorwürfe, die gegen Witt erhoben werden, sind von erschreckender Schwere. Laut den Unterlagen des US-Justizministeriums soll sie nach ihrem Überlaufen hochvertrauliche Informationen an den iranischen Geheimdienst weitergegeben haben.

Besonders kritisch wird bewertet, dass sie Details über ein streng geheimes US-Aufklärungsprogramm preisgab, welches für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von zentraler Bedeutung ist. Noch schwerwiegender ist jedoch der Vorwurf, dass sie die Identität eines amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters offengelegt haben soll. Diese Handlung hat das Leben dieses Agenten unmittelbar gefährdet und zeigt die rücksichtslose Natur ihres Verrats.

Die Staatsanwaltschaft führt aus, dass Witt zwischen 2012 und 2015 in enger Kooperation mit iranischen Akteuren stand, um strategische Verteidigungsdaten der USA zu entwenden und an den Feind zu übermitteln. Im Gegenzug für diese kriminellen Aktivitäten soll Witt von der iranischen Regierung umfassend versorgt worden sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie im Iran nicht nur eine sichere Unterkunft erhielt, sondern auch modernste Computerausrüstung und finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekam, um ihre Spionagetätigkeiten effizienter zu gestalten.

Dieser Fall ist jedoch nicht isoliert zu betrachten. Bereits im Jahr 2019 wurden im selben Zusammenhang vier weitere iranische Staatsbürger angeklagt. Diesen Personen werden nicht nur Verschwörung, sondern auch versuchte Computerangriffe auf US-Systeme sowie schwerer Identitätsdiebstahl vorgeworfen. Dies deutet darauf hin, dass Witt Teil eines größeren, koordinierten Netzwerks war, das darauf abzielte, die digitale und personelle Infrastruktur der USA zu unterwandern.

Die anhaltende Suche nach Monica Witt symbolisiert den fortwährenden Kampf der USA gegen staatlich gesteuerte Spionagenetze. Die Tatsache, dass das FBI nach so vielen Jahren immer noch ein Kopfgeld aussetzt, unterstreicht die strategische Bedeutung des Falles. Es geht nicht nur um die Bestrafung einer einzelnen Person, sondern um die Signalwirkung an andere potenzielle Verräter innerhalb des Geheimdienstapparates.

Die US-Behörden machen deutlich, dass kein Überläufer jemals wirklich sicher sein kann und dass die Justiz auch über Kontinente und Jahrzehnte hinweg die Verfolgung ihrer Ziele nicht aufgibt. Solange Monica Witt auf freiem Fuß ist, bleibt sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und ein Symbol für den komplexen Schattenkrieg zwischen Washington und Teheran





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