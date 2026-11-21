Mexikanisches Militär nimmt FBI-Meistgesuchten in Guasave fest. Heftige Gefechte, Baseballspielabbruch und fünf Millionen Dollar Belohnung für die Ergreifung des Drogenbosses.

Im nordmexikanischen Bundesstaat Sinaloa haben Soldaten einen mutmasslichen Drogenboss festgenommen, der seit einem Jahr zur Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des US-Justizministeriums ( FBI) zählt. Die Operation fand am Freitagabend Ortszeit in der Stadt Guasave statt und führte zu heftigen Gefechten zwischen dem militär ischen Einsatzkommando und Mitgliedern organisierter krimineller Banden.

Details zur Festnahme und militärischer Einsatz

Das mexikanische Militär fasste den gesuchten Mann am Freitagabend in Guasave. Mehrere mexikanische Medienberichten zufolge stützten sich die Berichte auf Regierungsquellen, die die genaue Identität des Festgenommenen vorerst nicht öffentlich nannten, seine Rolle aber klar definierten. Die Festnahme war nicht unumstritten und löste einen intensiven Waffeneinsatz aus.

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Während der Operation kam es zu schweren Schusswechseln. Der mexikanische Medienkonzern Milenio berichtete, dass das Militär zur Unterdrückung der Gegenwehr auch Hubschrauber einsetzte und Schüsse aus der Luft abgab. Die Auseinandersetzungen waren derart heftig, dass die Sicherheitslage in Guasave kurzzeitig dramatisch eskalierte und lokale Infrastruktur sowie Veranstaltungen massiv beeinträchtigt wurden.

Verbreitervernetzung und historische Rivalität

Laut Berichten gilt der Festgenommene als der Anführer des Guasave-Kartells. Eine spezialisierte Analyseplattform für organisierte Kriminalität, Insight Crime, bestätigt seine zentrale Rolle in der regionalen Drogenstruktur. Die historischen Verbindungen des Mannes reichen weiter zurück als nur zu aktuellen Konflikten.

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Insight Crime meldet, dass der Mann früher dem Beltrán-Leyva-Kartell angehörte. In den 2010er Jahren positionierte er sich als direkter Rivale des Sinaloa-Kartells. Dieses steht heute unter der Führung des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín El Chapo Guzmán. Die Rivalität prägte lange Jahre die Gewaltstruktur in der Region Sinaloa.

Internationale Fahndung und rechtliche Anklage

Die US-Behörden verfolgten den Mann bereits seit längerem. Das FBI setzte eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar für Hinweise aus, die zu seiner Festnahme führen. Im vergangenen Jahr wurde er offiziell auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen aufgenommen, was seine internationale Fahndung priorisierte und die Zusammenarbeit mit mexikanischen Behörden beschleunigte.

In der US-Hauptstadt Washington besteht gegen ihn eine offizielle Anklage. Die Vorwürfe beinhalten Drogenhandel sowie den Besitz und die Verwendung einer Schusswaffe. Die US-Behörden werfen seiner Bande vor, grosse Mengen an Heroin, Amphetaminen, Kokain, Fentanyl und Cannabis aus Mexiko in die USA geschmuggelt zu haben.

Unmittelbare Auswirkungen auf den öffentlichen Raum

Die Gewalt erreichte auch den alltäglichen öffentlichen Raum in Guasave. Ein professionelles Baseballspiel, das in der Stadt stattfand, wurde vorzeitig abgebrochen. Die Liga Mexicana del Pacífico teilte auf der Plattform X mit, dass der Spielabbruch aufgrund der aktuellen Sicherheitslage erfolgt war. Die Zuschauer und Beteiligten waren direkt Zeugen der Eskalation.

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Während der Unterbrechung zeigten Fernsehübertragungen, wie Baseballspieler panisch das Feld verlassen mussten. Zu sehen war, wie die Athleten vor den Knallgeräuschen flohen, die im Hintergrund deutlich hörbar waren. Die Unterbrechung unterstrich die Reichweite der Gefechte in der Region Sinaloa und die Gefahr für Zivilisten in der Nähe des Einsatzgebiets.