Favoritinnen fallen bei den French Open

Bei den French Open fallen die Favoritinnen bei den Frauen. Iga Swiatek ist bereits im Achtelfinal gegen Marta Kostjuk ausgeschieden. Alexander Zverev ist dagegen weiter im Rennen um den Titel. Im Viertelfinal trifft er auf Rafael Jodar.

Die Favoritinnen fallen bei den Frauen: Bei den French Open hat sich Iga Swiatek (WTA 3) bereits im Achtelfinal gegen Marta Kostjuk (WTA 15) mit 5:7, 1:6 geschlagen.

Die Polin hatte im ersten Durchgang noch aufgeschlagen, aber nicht mehr viel gelingen wollen. Im Viertelfinal trifft Kostjuk auf Jelina Switolina in einem rein ukrainischen Duell. Bereits vor Swiatek waren Coco Gauff (WTA 4) und Jelena Rybakina (WTA 2) gefallen. Alexander Zverev (ATP 3) ist nach seinem souveränen 7:6 (7:3), 6:4, 6:1-Erfolg im Achtelfinal gegen Jesper de Jong (ATP 106) nur noch drei Siege vom Titel entfernt.

Der Deutsche bekundete gegen den Bezwinger von Stan Wawrinka zunächst Mühe und geriet früh mit 0:3 ins Hintertreffen. Mit zunehmender Spieldauer fand der Deutsche jedoch immer besser in die Partie und übernahm die Kontrolle. Im Viertelfinal trifft er auf Rafael Jodar (ATP 29), der sich mit 19 Jahren dank zwei 5-Satz-Siegen in Folge erstmals für einen Grand-Slam-Viertelfinal qualifiziert hat. In der Juniorinnen-Klasse konnte sich Flynn Thomas (17) in der Startrunde gegen Jack Secord durchsetzen.

Im Doppel ist Jakub Paul jedoch ausgeschieden. Joao Fonseca (ATP 30) steht hingegen im Viertelfinal und hat Casper Ruud (NOR/ATP 16) eliminiert. Der Youngster hat sich in der Night Session mit 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2 gegen den zweifachen Roland-Garros-Finalisten durchgesetzt. In der Runde der letzten 8 kommt es zum Duell mit Jakub Mensik (ATP 27)





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