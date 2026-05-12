Favoritenlandkungen und Kontroversen beim ESC in Wien

Das erste Semifinale des Eurovision Song Contests in Wien war von starken Auftritten und politischen Diskussionen geprägt. Finnland, Griechenland und Israel sicherten sich Startrechte im Finale. Sicherheitsvorkehrungen und Proteste begleiteten das Spektakel.

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Wien hat mit einem spannenden Erstsemifinale begonnen. Insgesamt traten Künstlerinnen und Künstler aus 15 Ländern gegeneinander an, um sich einen Platz im grossen Finale am Samstag zu sichern.

Finnland, Griechenland und Israel konnten sich als Favoriten durchsetzen. Finnland begeisterte mit einem spektakulären Auftritt von Geigerin Linda Lampenius und Sänger Pete Parkkonen. Auch Israel, vertreten durch Noam Bettan mit seinem Song «Michelle», konnte das Publikum überzeugen, wenn auch vereinzelte Buhrufe nicht ausblieben. Die Teilnahme Israels hatte im Vorfeld für grosse Kontroversen gesorgt, da fünf Länder aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen nicht teilnahmen.

Protestaktionen für palästinensische Opfer sollten diese Woche stattfinden, doch der ESC blieb ein Fest der Musik. Die Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führten souverän durch die Show, die ein Hingucker war. Der ESC feiert in Wien seinen 70. Geburtstag und begann mit einer Hommage an Vicky Leandros.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind aufgrund der internationalen Lage besonders streng. Taschen dürfen nicht mitgebracht werden, und ein grosser Polizeiaufgebot bewacht das Spektakel. Umberto Tozzi aus Italien überbot sich im Vorfeld mit einer Statementserie, doch die Musik stand im Vordergrund. Im zweiten Semifinale am Donnerstag werden weitere Platzierungen herauskristallisieren.

Das Finale am Samstag wird voraussichtlich weltweit über 150 Millionen Zuschauer haben. Der ESC bleibt damit ein globales Musikereignis, das Jahr für Jahr Millionen begeistert





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