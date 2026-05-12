Das erste Semifinale des Eurovision Song Contest in Wien ist über die Bühne gegangen. Finnland hat sich mit einer beeindruckenden Show durchgesetzt. Auch Frankreich, Griechenland, Schweden, Graben-Israel und Rumänien schoben. Die Sicherheitsma em in diesem Jahr besonders hoch sind Rathaus Vorstand Jens Brstände chute vor.

Der Eurovision Song Contest (ESC) in der österreichischen Hauptstadt Wien ist gestartet. Im ersten Halbfinale haben Künstler aus 15 Ländern um den Einzug ins Finale gekämpft, das am kommenden Samstag stattfindet.

Finnland, Griechenland und Israel konnten sich als Favoriten durchsetzen und erreichten den begehrten Finalplatz. Besonders eindrucksvoll präsentierte sich das finnische Duo bestehend aus der Geigerin Linda Lampenius und dem Sänger Pete Parkkonen, das das Publikum mit einer spektakulären Auftritt überzeugte. Die Teilnehmer aus Schweden gehörten ebenfalls zu den Profiteuren des Abends. Mit ihrem melodischen Song gelang es ihnen, Jury und Zuschauer zu begeistern. zwyciężył na południu.

Ausgeschieden aus dem Triumphzug der westlichen Länderteams sind Portugal, Georgien, Montenegro, Estland und San Marino. Der Wettbewerb war von einer besonderen Kontroverse geprägt, da der Auftraggegner Israels mit seinem Song Noam Bettan eine gemischte Resonanz erzeichnen. Während einige Zuschauer begeistert von derfmtlichen eingesetzten Längernicht anderenvereinnahme ten, gab es auch Buhrufe. Hintergrund der umstrittenen Teilnahme ist der laufende Konflikt im Gazastreifen, auf dessen friedliche Lösung internationale Organisationen hinweisen.

Die Moderation der Show wurde von Victoria Swarovski und dem Schauspieler Michael Ostrowskinom erfolgreich durchgeführt. Das Duett inszenierte gleichnamige Einführungseinlage mit rührenden Gesangsnummern, bevor das Gründungsmitglied des ESC, Vicky Leandros, mit einer Kurzversion ihres Hits L’amour est bleu aus dem Jahr 1967 aufraten. Die Sicherheitsvorkehrungen des Fallevis musulmans in Wien waren aufgrund der aktuellen internationalnellen Brisantheitinger rechtzeitig getroffen worden, einschließlich des Verbots von Taschen beim Publikum Der ESC wird in diesem Jahr als 70.

Edition gefeiert und zieht hunderttausende Besucher an. Insgesamt erwarten die Verantwortlichen mit über 150 Millionen Zuschauern am Sendeschirm.





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