Während der Debatte zur Atomkraft-Inititative "Blackout stoppen" im Schweizer Nationalrat waren zeitweise drei Viertel der Plätze leer. Trotzdem wurde weiterverhandelt. Einblicke in ein Milizparlament, das formal gültig beschließen könnte, auch wenn fast niemand anwesend ist.

Im Schweiz er Nationalrat fand gestern die mit Spannung erwartete Debatte über die Volksinitiative "Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)" statt. Die von bürgerlichen Kreisen lancierte Initiative zielt darauf ab, das seit 2018 geltende Neubauverbot für Atomkraft werke wieder aufzuheben, das als Lehre aus der Fukushima-Katastrophe in die Energiestrategie 2050 aufgenommen und vom Volk bestätigt wurde.

Während der Bundesrat die Initiative zwar ablehnt, plant er mit einem indirekten Gegenvorschlag, das zentrale Anliegen - die Aufhebung des Bauverbots - dennoch aufzugreifen. Die Debatte versprach einen langen Marathons, denn 99 Nationalratsmitglieder hatten sich für ein Einzelvotum angemeldet. Doch bereits nach fast drei Stunden, als die umfangreiche Rednerliste abgearbeitet werden sollte, wurde ein bemerkenswertes Phänomen sichtbar: Der Nationalratssaal leerte sich zusehends.

Dies geschah nicht, weil die Abgeordneten die "Tagesschau" verfolgen wollten, sondern weil viele die Zeit für sinnvoller hielten, da die Reden "nur für die Galerie" seien. Nur wenige Parlamentarier wie der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult blieben fast durchgehend anwesend. Pult beobachtete, dass gerade die AKW-Befürworter von FDP und SVP nur spärlich vertreten waren, was auch von der Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin bestätigt wurde, die eine bessere Präsenz der linken Seite feststellte.

SVP-Nationalrat Remy Wyssmann, der selbst fast durchgehend anwesend war, machte in einer SMS ironisch die FDP für das Verschwinden verantwortlich, währenddessen jedoch der FDP-Vertreter Andri Silberschmidt gerade am Rednerpult stand. Auffällig war auch, dass Energieminister Albert Rösti von Amtes wegen die gesamte Debatte verfolgen musste. Dieses Szenario wirft eine fundamentale Frage auf: Wie kann ein Parlament, in dem fast drei Viertel aller Sitze leer sind, überhaupt gültig verhandeln?

Die Antwort liegt in der Bundesverfassung, die festlegt, dass ein Rat nur dann gültig verhandeln kann, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist - im Nationalrat sind das mindestens 101 der 200 Mitglieder. Eine Feststellung der Verhandlungsunfähigkeit muss formal beantragt werden, sei es zu Sitzungsbeginn, bei besonderen Ausgabenbeschlüssen oder auf Antrag eines einzelnen Mitglieds. Da niemand einen solchen Antrag stellte, obwohl blue News mehrere Nationalräte auf die vielen leeren Sitze hinwies, konnte die Debatte fortgesetzt werden.

SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer, eine der wenigen Bürgerlichen, die anwesend blieben, räumte ein, dass der leere Saal außerhalb des Bundeshauses Unverständnis auslösen könnte, erklärte aber, dass es sich um ein Milizparlament handle, in dem viele Abgeordnete während der Sitzungen arbeiten müssten; der Lärm im Saal mache konzentrierte Arbeit oft unmöglich und es gebe nicht immer Pausen - die Debatte laufe seit Mittag ohne Unterbrechung





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