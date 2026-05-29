Die Färöer haben in einer einzigen Jagd fast 700 Delfine getötet - so viele wie seit Jahren nicht mehr. Die Entscheidung des färöischen Parlaments, das Tierschutzgesetz umzuschreiben, um Wale und Delfine aus dem Schutzbereich des Gesetzes herauszunehmen, wird kritisiert.

Fast 700 Delfine an einem einzigen Tag auf den Färöer n getötet - nur wenige Stunden nachdem das Parlament ihren Schutz aufhob. Bei drei separaten Treibjagden auf Grindwale und Weissseitendelfine wurden so viele Delfine auf einmal getötet wie seit Jahren nicht mehr auf den Färöer n.

Schwerwiegende Tierschutzbedenken während der gesamten Jagd: die Gesetzesänderung sofort rückgängig zu machen und eine transparente Überprüfung der Jagd einzuleiten. Am Mittwoch, dem 27. Mai, hat sich das Meer erneut rot gefärbt: An einem einzigen Tag wurden auf den Färöern fast 700 Delfine getötet - so viele wie seit Jahren nicht mehr.

Die Grindwale und anderen Delfine wurden in drei separaten Treibjagden getötet - nur Stunden nachdem das färöische Parlament einstimmig beschlossen hatte, die Wal- und Delfinjagd aus dem Schutzbereich des Tierschutzgesetzes herauszunehmen. Am 26. Mai stimmte das färöische Parlament mit 28 zu 0 Stimmen dafür, das Tierschutzgesetz so umzuschreiben, dass seine Bestimmungen nicht länger auf die Wal- und Delfinjagd anwendbar sind.

Das war die grösste Grindwal-Treibjagd an einem einzelnen Ort, die auf den Färöern in den letzten Jahren verzeichnet wurde - was den Zeitraum, in dem die gestrandeten Tiere unter Schmerzen und extremem Stress litten, dramatisch verlängerte. Einige Tiere sollen ausserhalb des eigentlichen Jagdbereichs gestrandet sein, was ihre Qual weiter ausdehnte. Die Grausamkeit jeder einzelnen Phase dieser Jagd - das Aufspüren und Eintreiben, das erzwungene Stranden, das Töten - wurde kürzlich in einer Untersuchung thematisiert.

Zuvor war ein rechtliches Verfahren eingeleitet worden mit dem Argument, das Tierschutzgesetz gelte auch für die Wal- und Delfinjagd. Anstatt sich mit dieser Herausforderung auseinanderzusetzen, entschied das färöische Parlament, das Gesetz umzuschreiben - gezielt und ausschliesslich, um Wale und Delfine aus dem Schutzbereich des Gesetzes herauszunehmen. Die Entscheidung wurde begrüsst und es wurde erklärt, die Walfänger könnten nun wieder zur Delfinjagd zurückkehren, ohne befürchten zu müssen, wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz angeklagt zu werden.

Was das färöische Parlament getan hat, ist keine Verteidigung von Tradition - es ist eine bewusste Entscheidung, diese Tiere ausserhalb des rechtlichen Schutzes zu stellen, nur Stunden bevor in der Hauptstadt der Inseln eine sehr grosse Jagd stattfindet. Diese Abfolge von Ereignissen spricht für sich. Die Bevölkerung der Färöer ist nicht auf das Fleisch dieser Tiere angewiesen: Daher ermutigen wir sie, die Tierschutzbedenken, die so deutlich zutage treten, ernsthaft zu überdenken und nicht zu versuchen, sie zu verschleiern.

Die vorgenommenen Änderungen am Tierschutzgesetz umgehend zu überdenken und rückgängig zu machen, einen transparenten und offenen Dialog über die Jagdpraxis aufzunehmen und ehrlich anzuerkennen, welches immense Leid diese hochentwickelten Meeressäuger dabei erdulden müssen. Die Färöer sind eine der wohlhabendsten Gesellschaften im Nordatlantik. OceanCare ist überzeugt, dass die färöische Bevölkerung in keiner Weise auf diese Jagd zur Nahrungsversorgung angewiesen ist. Eine Änderung des Gesetzes ändert nichts an dieser Realität





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