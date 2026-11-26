Das Projekt Farm Bio Net stellt eine Online-Plattform zur Kosten-Nutzen-Analyse vor. Schweizer Landwirte bewerten die digitalen Werkzeuge kritisch und betonen den praktischen Nutzen.

Das internationale Forschungsprojekt Farm Bio Net hat bis Ende 2027 das Ziel entwickelt, Landwirten ein nutzerfreundliches Instrumentarium an die Hand zu geben. Dieses Werkzeug soll dabei helfen, die geeigneten Fördermöglichkeiten für biologische Vielfalt zu finden und deren wirtschaftliche Auswirkungen präzise zu kalkulieren. Im Mittelpunkt steht hierbei ein Online-Instrument für Kosten-Nutzen-Analyse n, das die spezifische Perspektive jedes einzelnen Betriebs in den Vordergrund stellt.

Praxisnahe Werkzeuge vs. Digitale Berechnung

Corinne Zurbrügg, Mitarbeiterin bei Agridea und Leiterin des Schweizer Netzwerks, moderierte einen Austausch mit Schweizer Landwirtinnen und Landwirten sowie weiteren Fachpersonen. Ziel dieser Diskussion war es, die bisherigen Ergebnisse von Farm Bio Net aus der Sicht der Praktiker zu bewerten und einzuordnen. Während die Begeisterung über den reinen Rechner begrenzt blieb, verdeutlichten die Gespräche einen wichtigen Aspekt. Der Wert von Biodiversitätsmassnahmen reicht weit über finanziell direkt Erfassbares hinaus.

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Der Kosten-Nutzen-Rechner wurde spezifisch mit Schweizer Zahlen gefüttert und enthält detaillierte Angaben zu dreizehn verschiedenen Massnahmen. Zu den berücksichtigten klassischen Elementen gehören Hecken, Blühstreifen, Brachen und Feuchtgebiete. Ebenso fließen neuere Ansätze wie reduzierte Bodenbearbeitung, Zwischenfrüchte, Untersaaten oder Mischkulturen in die Berechnungen ein.

Jeder einzelne Ansatz ist in dem Modell klar definiert und basiert auf zahlreichen Annahmen. Direktzahlungen der Politik sind in der aktuellen Version noch nicht berücksichtigt worden. Corinne Zurbrügg wies jedoch darauf hin, dass diese Komponente bei entsprechendem Interesse in zukünftigen Updates integriert werden könnte. Dennoch stellt sich angesichts der ausgedruckten Resultate die erste kritische Frage nach der Höhe der Direktzahlungen. Angesichts des bestehenden wirtschaftlichen Drucks ist dies ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz.

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Komplexe Nutzenbewertung im Obstbau

Florian Bärtschi, ein Bio-Landwirt aus dem Emmental, der dort Saaser Mutten hält, brachte spezifische Erfahrungen zur Massnahme des Erhalts traditioneller Obstgärten ein. Er betonte, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob Äpfel direkt vermarktet werden können oder ob es sich um Most- oder Tafelobst handelt. Je nach Ausrichtung steht auf der Nutzenseite zum Beispiel der Schattenwurf beim Beweiden oder der Schutz der Bäume vor Erosion.

Die Frage, wie man diese vielfältigen Vorteile in einen einzigen Geldbetrag fasst, bleibt jedoch komplex. Es stellt sich auch das Problem, ob es von Vorteil ist, wenn weidende Tiere sich am Fallobst bedienen. Bärtschi berichtete von den Problemen des Vorjahres, in dem viele Zwetschgen frühzeitig herunterfielen. Die Schafe fraßen diese Früchte und litten anschließend an Verdauungsbeschwerden.

Zudem könnten Kühe sich verschlucken, wenn sie Äpfel direkt von den Ästen zupfen. Bei der Beobachtung des Wasserhaushalts fiel auf, dass es zwischen den Bäumen heuer eher grün war als unter ihnen. Die Gruppe mutmaßte, dass der seltene Regen nicht durch das Blätterdach drang und somit nicht direkt am Boden ankam. Diese subtilen Effekte sind in einfachen Rechenmodellen schwer abzubilden.

Traditionelle Methoden und internationale Vergleiche

Ruedi Bühler, ein Bio-Landwirt aus Heimenhausen im Kanton Bern, ging einen anderen Zugang zur Förderung der Biodiversität. Er schaue lieber direkt auf dem Betrieb, welche Massnahmen passen könnten, statt sich vollständig auf einen digitalen Rechner zu verlassen. Er diskutierte die Angaben von Farm Bio Net zu Mischkulturen, reduzierter Bodenbearbeitung und Zwischenkulturen. Zu Letzterem äußerte er sich deutlich positiv und bezeichnete sich als ziemlichen Fan.

Seine Großvater habe das sogenannte Gwächs ablüemt praktiziert, also Untersaaten im Getreide etabliert, die nach der Ernte den Boden bedeckten. Das Resultat sei zwar keine perfekte Kunstwiese, aber es ermögliche eine durchgehende Nutzung des Sonnenlichts. Bühler sprach von einer kontrollierten Begrünung statt ungewolltem Unkraut im Bestand. Allerdings kann beides zu mehr Feuchte im Getreide führen, was technische Herausforderungen mit sich bringt.

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Dominic Eisenring, Berater am BBZN Luzern, ergänzte, dass eine solche Maßnahme im Kanton Luzern eher auf geringere Akzeptanz stößt. Dies liegt oft daran, dass das Stroh hohe Qualitätsanforderungen für die Schweinefütterung erfüllen muss. Ruedi Bühler relativierte die Schweizer Sichtweise durch internationale Vergleiche. Nach einem Treffen in Rumänien im Rahmen von Farm Bio Net besuchte er einen ostdeutschen Berufskollegen.

Dieser erklärte, dass er mit seinen 750 Hektar an die Grenzen des technisch Machbaren kommt, wenn im richtigen Zeitfenster eine Untersaat in den Boden soll. Der Ostdeutsche besaß lediglich 18 Hektar Eigenland. Der Berner Landwirt sieht Untersaaten stark als Investition in die Bodengesundheit. Auf Pachtflächen sei eine solche Investition aus seiner Sicht jedoch etwas, über das man sich zweimal überlegen müsse.

Zielsetzung: Biodiversität in die Produktion integrieren

Die Erkenntnis, dass die Entscheidung über Biodiversitätsmassmen von viel mehr als nur finanziellen Gesichtspunkten abhängt, ist eigentlich nicht neu. Corinne Zurbrügg räumte dies ein und merkte an, dass es sonst überall nur Buntbrachen geben würde, da dafür hohe Beiträge gezahlt werden. Ruedi Bühler verzichtet ganz auf diese klassischen Biodiversitätsförderflächen. Der Grund dafür ist, dass er den damit verbundenen Jätaufwand nicht stemmen könnte.

Stattdessen vertritt er die Überzeugung, dass das Ziel sein muss, Biodiversität direkt in die Produktion zu bringen. Dies stellt eine fundamentale Verschiebung im Denken dar, weg von isolierten Förderflächen hin zu einer integrierten Landwirtschaftsstrategie. Die Diskussionen zeigten deutlich, dass digitale Tools allein die komplexe Realität eines landwirtschaftlichen Betriebs nicht vollständig abbilden können. Die Akzeptanz hängt stark von der individuellen Betriebsstruktur und den lokalen Gegebenheiten ab.