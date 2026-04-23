Das Museum der Kulturen Basel präsentiert eine innovative Ausstellung, die die Geschichten hinter farbigen Gegenständen aus aller Welt erzählt und dabei auf Inklusion und die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen setzt. Neben kulturellen Einblicken werden auch wirtschaftliche und politische Themen wie Personenfreizügigkeit, der Ukraine-Krieg und die globale Energiewende angeschnitten.

Die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf die Schweizer Wirtschaft sind ein wiederkehrendes Thema in der aktuellen Debatte. Parallel dazu beobachten wir eine Zunahme von Schweizern, die sich in Ungarn niederlassen, wo die jüngsten Wahlen als ein Wendepunkt von historischer Bedeutung betrachtet werden, vergleichbar mit dem Jahr 1989.

Auf internationaler Ebene beteiligt sich die Schweiz aktiv an der globalen Energiewende und unterstützt einen Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, der auf dem ersten Weltgipfel zu diesem Thema vorgestellt wurde. Die Sicherstellung eines schnellen Zugangs zu Covid-Impfstoffen war für die Schweiz ebenfalls von hoher Priorität, und die Strategie, die dabei verfolgt wurde, verdient Beachtung. Im Pharmabereich versucht Roche, im lukrativen Markt für neue Abnehm-Medikamente Fuß zu fassen und seine Position zu stärken.

Abseits dieser wirtschafts- und politisch geprägten Themen eröffnet das Museum der Kulturen Basel eine faszinierende Ausstellung, die sich auf die Geschichten hinter farbigen Gegenständen aus aller Welt konzentriert. Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen sowie mit Kindern, um sicherzustellen, dass sie für ein breites Publikum zugänglich ist. Im Zentrum der Ausstellung steht eine pinke Flöte in Form einer Eule aus Mexiko, die als Namensgeberin und Aushängeschild dient.

Laut Kuratorin Florence Roth ist die ungewöhnliche Farbe der Flöte bewusst gewählt worden, um die Besucher dazu anzuregen, ihre eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und über die Bedeutung von Farben nachzudenken. Die meisten Exponate stammen aus der eigenen Sammlung des Museums, wobei das Team sorgfältig Objekte ausgewählt hat, die sowohl durch ihre Farben auffallen als auch eine interessante Geschichte erzählen.

Ein besonders berührendes Beispiel sind die bestickten Blusen aus der Ukraine, sogenannte Wyschywanka, die seit dem Beginn des Krieges 2022 zu einem Symbol des Widerstands geworden sind. Die Verzierungen auf den Blusen spiegeln die Umrisse der kriegsversehrten Städte wie Maripol und Charkiw wider und erzählen so eine Geschichte von Verlust und Hoffnung. Die Ausstellung beleuchtet auch die Geschichte der Farbenherstellung und zeigt, wie der Wunsch nach bunter Pracht den Handel ankurbelte, der jedoch oft auch mit dem Kolonialismus verbunden war.

Museumsdirektor Friedrich von Bose betont, dass selbst schöne Objekte auch unschöne Geschichten erzählen können. Die Ausstellung ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt, die jeweils durch eine bestimmte Farbe repräsentiert werden. So erfährt man beispielsweise, dass für 50 Gramm Karminrot bis zu 100.000 Schildläuse benötigt werden. Die Exponate stellen immer wieder Bezüge zur Gegenwart her und zeigen, wie Farben in verschiedenen Kulturen und Kontexten eine Rolle spielen.

Eine Wrestler-Maske in mexikanischem Rosarot, das «Brat-Grün», das durch die Musikerin Charli XCX populär wurde, westafrikanische Boubous und Federschmuck aus dem Amazonas sind nur einige Beispiele für die Vielfalt der ausgestellten Objekte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Inklusion, die sich in verschiedenen Aspekten der Ausstellung zeigt. Es gibt Videos in Gebärdensprache, Ausstellungstexte in einfacher Sprache und Mitmachstationen, die es auch Menschen mit Sehbehinderungen ermöglichen, die Ausstellung zu erleben.

An diesen Stationen befinden sich Ampullen mit Farbmaterialien zum Riechen, betastbare Kopien von Exponaten aus dem 3-D-Drucker sowie ein Gemälde der blinden Künstlerin Pina Dolce. Die Ausstellung ist somit ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ein Museum ein Thema aufgreifen und es auf eine Weise präsentieren kann, die für alle zugänglich und ansprechend ist. Sie lädt dazu ein, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, die Geschichten hinter den Farben zu entdecken und die Vielfalt der Kulturen zu feiern





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