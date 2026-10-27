Fans in London verfolgen vermeintlichen Lamine Yamal

Die Verfolgungsjagd durch die Innenstadt von London, die von den Fans um den vermeintlichen Lamine Yamal entfesselt wurde, endete amüsant. Dabei handelte es sich jedoch nicht um den echten Lamine Yamal, sondern um einen Doppelgänger, der so ähnlich aussah, dass die Fans ihn für den tatsächlichen Superstar hielten.

In London jagten mehrere hundert Fans einem vermeintlichen Lamine Yamal hinterher, der ihnen als Barca-Star und Gewinner des Ballon d'Or erschien. Doch der Mann, der die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, war in Wirklichkeit ein Doppelgänger, der Lamine Yamal überaus ähnlich sah.

Die Szene wurde von dem Journalisten Carlos Monfort aufgenommen und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Die Verfolgungsjagd fand statt, als viele Fußballstars in London weilten, um den Ballon d'Or zu treffen, und der vermeintliche Lamine Yamal als einer der Anwärter auf den Preis galt. Doch als der eigentliche Preis verliehen wurde, landete Yamal auf dem dritten Platz. Er wurde jedoch zum besten jungen Spieler des Jahres gewählt.

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Die Sache war alles andere als einfach, da der vermeintliche Lamine Yamal von zwei Männern begleitet wurde, die wie Sicherheitsleute aussahen und seinen Auftritt glaubwürdig machten. Die Fans, die sich um den vermeintlichen Superstar scherten, konnten nicht ahnen, dass es sich um einen Doppelgänger handelte, der ihnen einen Selfie oder einen Blick aus der Nähe versprach.