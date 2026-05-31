Family Wüthrich's Annual Alpsummer on Alp Längenberg

The Wüthrich family, known for their Simmentalerherde, embarks on their annual Alpsummer on Alp Längenberg, accompanied by 30 cows. They wash the animals, decorate them with flowers, bells, and wreaths, and then start their journey through the village of Reutigen BE. The pure Simmentalerherde impresses along the way, and the cows have a sniffle. They reach the Alp Längenberg, where they enjoy a beautiful view and a refreshing drink. The last meters are covered with a brisk pace, and the cows are adorned with bells and wreaths. The family Wüthrich is known for their Morier-Treichels, which are a symbol of their tradition.

Wird es Frühling, gibt es kein Halten mehr: Von Reutigen BE geht es für die Familie Wühtrich mit 30 Kühen hinauf auf die Alp Längenberg .

Am Samstag, 23. Mai, ging die Familie Arnold und Tanja Wüthrich mit ihren Tieren zu Bärg. Bevor es losging mussten die Tiere gewaschen werden. Spätestens hier wissen die Kühe, dass es z Bärg geht.

Jetzt bekommen die Kühe noch einen schönen Blumenschmuck. Wir auch, so die Helferinnen und Helfer. Endlich geht es los: Zuerst geht es durch das Dorf Reutigen BE. Die reine Simmentalerherde machte Eindruck.

Zwischendurch ein Schnupf. Die Kühe haben Durst. Es geht nicht mehr weit. Auf der Alp Längenberg hat man ein schönes Panorama.

Die letzten Meter, die Kühe laufen noch zügig. Nun wird das Zügelgeläut den Kühen abgezogen. Wüthrichs besitzen viele Morier-Treicheln. Was ist das?

Doch auch ein grosser Festtag. So auch am Samstag, den 23. Mai 2026, als für Wüthrichs der 27. Alpsommer auf der Alp Längenberg beginnt.

«Mir chöi nid angers, mir his im Bluet», meint Arnold Wüthrich im breiten Emmentaler-Dialekt. Oben auf der Alp wird die Milch, welche nicht für die Mastkälber verwertet wird, verkäst. Mutschli und Berner Alpkäse AOP stellen sie her. Auch die Milch der 15 Ziegen wird zu Ziegenkäse verarbeitet.

So ist der Alpaufzug von Arnold und Tanja Wüthrich nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein Paradies für Geniesser: Auf 1270 m ü. M. verbringt die Familie Wüthrich mit ihren Tieren den Alpsommer. Von ihrem Heimbetrieb in Arni führen sie jeweils ihre Kühe und Rinder per Viehtransporter an den Dorfeingang nach Reutigen. Die letzten acht Kilometer geht es dann aber noch zu Fuss und sennisch zu





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