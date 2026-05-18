Family Migration in Switzerland: Numbers, Countries, and Trends

This news article provides detailed information on family migration in Switzerland, including the number of people coming via family reunification, the countries of origin, and the trends in family migration. It also discusses the reasons behind family migration and the impact of the COVID-19 pandemic on family migration numbers.

Wie viele Menschen kommen wirklich via Familiennachzug in die Schweiz? Und aus welchen Ländern? Mit ihrer Initiative nimmt die SVP den Familiennachzug ins Visier. Exklusive Daten des Bundes zeigen jetzt erstmals, wer auf diesem Weg in die Schweiz einwandert.

Asylsuchende aus Eritrea in einem Übergangszentrum in Zürich. Im Asylbereich kommen aus diesem Land am meisten Leute via Familiennachzug in die Schweiz. Doch wie gross ist dieser Zuwachs über den Familiennachzug überhaupt? Daten des Bundes bringen nun erstmals detaillierte Fakten in die Debatte ein.

Dashat für die Jahre 2008 bis 2025 ausgewertet, wie viele Menschen über diesen Weg in die Schweiz gelangen und aus welchen Ländern sie stammen. Die Zahlen zeigen auch, wie viele Kinder, Ehepartner und andere Verwandte kommen. Ist es, das Recht auf Zusammenleben der Familie zu ermöglichen. Nach der Arbeitsmigration handelt es sich beim Familiennachzug um den zweithäufigsten Einwanderungsgrund.

Die Daten des Bundes zeigen, dass die Zahlen zum Familiennachzug seit 2008 mehr oder weniger stabil geblieben sind. Zumindest im Nicht-Asyl-Bereich, also bei der Migration insbesondere im Rahmen der Personenfreizügigkeit und aus sogenannten Drittstaaten. Im Schnitt kommen über diesen Weg jedes Jahr rund 44’000 Menschen in die Schweiz. Die Quote – gemessen an der gesamten Einwanderung in diesem Bereich – ist seit 2008 leicht gesunken: von 31 auf 25 Prozent.

Wichtig zu wissen: Dabei handelt es sich um Bruttozahlen. Die Auswanderungen sind nicht berücksichtigt. Gemäss einem Mediensprecher des SEM zeigt der Anstieg bei der Gesamteinwanderung in diesem Bereich ab 2022 einen «klaren Nachholeffekt nach der Pandemie». Dass parallel dazu die Zahlen beim Familiennachzug nicht gestiegen sind, hängt mit dem Wesen der Personenfreizügigkeit zusammen.

Wenn etwa beide Ehepartner aus einem EU- oder Efta-Land in der Schweiz arbeiten würden, dann könnten auch beide ohne weiteres eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, sagt der SEM-Sprecher. Für die Einwanderung von Eheleuten ist der Familiennachzug also gar nicht unbedingt notwendig. Etwas anders sieht es ausserhalb der Personenfreizügigkeit aus. Dort ist der Anteil des Familiennachzugs generell höher, da eine Arbeitsmigration aus diesen Staaten nur unter eng gefassten Voraussetzungen möglich ist und daher zahlenmässig weniger ins Gewicht fällt.

Da spielt der Familiennachzug anteilsmässig eine zentrale Rolle, allerdings auf einem viel tieferen Niveau. Die Bedeutung zeigt sich an der höheren Quote, sie bewegt sich über die Jahre 2008 bis 2025 zwischen 45 und 73 Prozent. Dass die Zahlen ab 2024 steigen, hängt laut dem SEM-Sprecher mit einem statistischen Verzögerungseffekt zusammen. So waren die Asylzahlen in den Jahren 2022 und 2023 generell hoch, und die Behörden erteilten im Rahmen einer Praxisänderung zu Afghanistan sehr viele Aufenthaltsbewilligungen.

Die Statistik zeigt dies aber erst verzögert. Zusammengefasst sieht die Bilanz wie folgt aus: Im Asylbereich gibt es durchschnittlich jährlich rund 3000 Familiennachzüge. Wobei das einerseits tatsächlich Personen sind, die via Familiennachzug neu in die Schweiz gekommen sind, andererseits aber auch in der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen oder deren Angehörige, die sich bereits in der Schweiz befinden. Zusammen mit dem Familiennachzug aus dem Nicht-Asyl-Bereich ergibt das einen jährlichen Schnitt von knapp 50’000.

Wobei in diesen Zahlen einige wenige Spezialfälle fehlen (vgl. Methodikbox). Wenig überraschend steht Deutschland beim Familiennachzug im Nicht-Asyl-Bereich an der Spitze. Aus dem Nachbarland migrieren die meisten Menschen in die Schweiz, entsprechend auch die meisten via Familiennachzug – seit 2008 kamen so insgesamt über 82’000 Deutsche ins Land.

Auf den Plätzen fünf und sechs liegen mit Kosovo und den USA die ersten Nicht-EU-Länder (Drittstaaten). Anders sieht die Reihenfolge aus, wenn die Länder nach den Anteilen des Familiennachzugs an der gesamten Migration sortiert werden. Hier steht bei der Migration im Nicht-Asyl-Bereich Nordmazedonien an der Spitze: Aus dem Balkan-Land sind seit 2008 mehr als 27’000 Menschen eingewandert – und davon 92 Prozent über den Familiennachzug. Sehr hohe Anteile haben auch die Dominikanische Republik, die Kapverden und Kosovo.

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens leben viele Menschen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien in der Schweiz. Und auch wenn diese Menschen oft eingebürgert sind, bestehen familiäre und persönliche Beziehungen zu den ursprünglichen Heimatstaaten. So bringt die Diaspora weitere Menschen in die Schweiz. Weil aber zweitens die Einwanderung aus Drittstaaten wie beispielsweise Nordmazedonien deutlich restriktiver ist als jene über die Personenfreizügigkeit, istGanz anders sieht die Länderrangliste beim Familiennachzug im Asylbereich aus.

An der Spitze steht Eritrea mit über 20’000 Personen, die 2008 bis 2025 über diesen Weg in die Schweiz gefunden habe





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