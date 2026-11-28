Die ehemalige SRF-Moderatorin und heutige Familienberaterin Sara Taubman-Hildebrand erklärt im Talk mit Claudia Lässer, wie emotionale Bindung und Spiel die mentale Gesundheit von Kindern nachhaltig stärken.

Die ehemalige SRF -Moderatorin und heutige Familienberaterin Sara Taubman-Hildebrand betont im Gespräch mit Moderatorin Claudia Lässer, dass emotionale Bindungen das Fundament für die psychische Widerstandskraft von Kindern bilden. Sie stellt klar, dass Kinder mentale Stärke entwickeln, indem sie sich von ihren Eltern gesehen, wahrgenommen und ernst genommen fühlen, ohne dass dabei vorschnell Ratschläge erteilt werden.

Vom Fernsehen zur Familientherapie

Sara Taubman-Hildebrand blickt auf eine wechselhafte Karriere zurück, die sie von der Kamera in die Beratungspraxis führte. Zwischen 2009 und 2016 war sie als Journalistin und Moderatorin für das Schweizer Radio und Fernsehen tätig. In dieser Zeit stand sie regelmäßig für das gesellschaftliche Magazin "Glanz & Gloria" vor der Kamera und vermittelte ihr Wissen an ein breites Publikum.

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Parallel zu ihrer medialen Laufbahn vertiefte sie ihre akademischen Kenntnisse. An der Universität Zürich studierte sie Erziehungswissenschaften und Linguistik. Den Abschluss ihres Studiums schloss sie mit dem höheren Lehramt ab, was die theoretische Basis für ihre spätere Tätigkeit als psychosoziale Beraterin legte.

Heute arbeitet Sara Taubman-Hildebrand hauptberuflich als Familienberaterin in einer Praxisgemeinschaft. Sie nutzt ihre Erfahrung aus dem Journalismus, um komplexe psychosoziale Themen verständlich zu erklären und Familien auf Augenhöhe zu begegnen. Dieser Weg von der öffentlichen Bühne zur individuellen Beratung prägt ihre heutige Herangehensweise an elterliche Herausforderungen.

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Auf Augenhöhe begegnen statt bevormunden

Im Talkformat "Lässer" auf blue Zoom im Free-TV erläutert Sara Taubman-Hildebrand ihre Philosophie der elterlichen Kommunikation. Ihr Leitsatz lautet: "Ich sehe dich, ich nehme dich wahr und ich gebe dir nicht schon einen Ratschlag." Diese Haltung fordert Eltern auf, zunächst zuzuhören und Gefühle ihrer Kinder ernst zu nehmen.

Anstatt vorschnell Lösungen anzubieten, liegt der Fokus auf dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Diese Beziehung dient als Basis für die gesunde Entwicklung des Kindes. Durch aktives Zuhören entsteht ein Raum, in dem Kinder sich sicher fühlen, ihre Emotionen auszudrücken, ohne sofort bewertet oder korrigiert zu werden.

Für Sara Taubman-Hildebrand ist eine starke Eltern-Kind-Beziehung der entscheidende Faktor für die mentale Stabilität. Sie argumentiert, dass Kinder, die das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden, eine solide innere Ressource entwickeln, um mit Stress und Unsicherheiten im Alltag umzugehen.

Die Rolle von Spiel und Fantasie

Als zentrales Element zur Stärkung der mentalen Gesundheit von Kindern identifiziert Sara Taubman-Hildebrand den Spieltrieb. Auf die direkte Frage von Moderatorin Claudia Lässer, wie man diese Resilienz fördern kann, antwortet die Expertin eindeutig: "Spiel und Fantasie ist der Schlüssel."

Dieser Ansatz verbindet theoretisches Wissen aus der Pädagogik mit praktischer Alltagserfahrung. Spiel ist nicht nur Unterhaltung, sondern ein wichtiges Medium, durch das Kinder ihre Umwelt verstehen und mit ihren Emotionen umgehen lernen. Die Einbindung von Fantasieelementen erweitert den Horizont der Kinder und fördert ihre kognitive Flexibilität.

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Menschlichkeit in der Patchworkfamilie

Als Mutter eines achtjährigen Sohnes weiß Sara Taubman-Hildebrand, dass die Theorie der perfekten Erziehung im echten Leben oft an ihre Grenzen stößt. Sie räumt ein, dass sie im Erziehungsalltag ebenfalls mal laut wird und die Nerven verlieren kann. Dieses Eingeständnis nimmt den Eltern die Last, perfekt sein zu müssen.

Ihr Fazit dazu ist ermutigend: "Das ist menschlich." Sie plädiert dafür, diese menschlichen Schwächen zuzulassen, anstatt sich von einem unerreichbaren Idealbild der Erziehung überwältigen zu lassen. Diese Authentizität ist ein wichtiger Aspekt ihrer Beratung.

Ausgeprägte Erfahrungen brachte Sara Taubman-Hildebrand auch aus ihrem Leben in einer Patchworkfamilie mit. Als die Tochter ihres Partners sie zunächst nicht kennenlernen wollte, entschied sie sich bewusst für einen anderen Weg. Statt den Kontakt zu erzwingen, gab sie ihr den notwendigen Raum und Zeit.

Ihr Credo in dieser schwierigen Phase lautete: "Einfach nicht erzwingen, Raum geben." Diese Strategie zeigte Wirkung und demonstriert, wie Geduld und Respekt vor den Gefühlen des Kindes langfristig Beziehungen stärken können, anstatt sie zu belasten.