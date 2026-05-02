Familie Tschumi präsentiert außergewöhnliche Zuchtfamilie mit Stammkuh Opana

Beat und Marlies Tschumi aus Holderbank SO haben ihre erste Zuchtfamilie mit der Swiss-Fleckvieh-Kuh Opana und ihren sechs Töchtern, darunter Zwillingen und Drillingen, erfolgreich präsentiert. Die Familie wurde für die hohe Qualität ihrer Tiere und die außergewöhnliche Fruchtbarkeit der Stammkuh ausgezeichnet.

Beat und Marlies Tschumi aus Holderbank im Kanton Solothurn haben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Premiere gefeiert: Sie präsentierten ihre erste vollständige Zuchtfamilie auf einer Viehzucht schau.

Im Mittelpunkt stand die Swiss-Fleckvieh-Stammkuh Opana, die stolz sechs Töchter vorweisen konnte, darunter sogar eineiige Zwillinge. Diese Präsentation ging weit über den üblichen Rahmen hinaus, da bei Zuchtfamilien in der Regel nur die Stammkuh und vier ihrer Nachkommen gezeigt werden. Familie Tschumi übertraf diese Erwartungen deutlich und demonstrierte damit die außergewöhnliche Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Kuhlinie. Die Zuchtfamilie, bestehend aus Opana und ihren Töchtern Orlanda, Olympia, Oxana, Octavia, Olina und Odina, erregte großes Aufsehen.

Besonders hervorzuheben ist, dass Opana im Jahr 2024 nicht nur Zwillinge, sondern auch Drillinge – Munikälber – zur Welt brachte, was eine absolute Seltenheit darstellt. Marlies Tschumi äußerte sich stolz über die Gesundheit und Vitalität ihrer Kuh und ihrer Nachkommen: „Es macht uns sehr stolz, so eine Kuh gesund und mit so vielen ebenfalls gesunden Nachkommen im Stall zu haben.

“ Opana, die bereits 14 Jahre alt ist, hat in ihrer bisherigen Lebenszeit bereits 15 Kälber geboren und eine beeindruckende Milchleistung von über 95.000 Kilogramm erbracht. Diese konstante Kalbfrequenz und hohe Milchproduktion zeugen von ihrer ausgezeichneten Aufnahmefähigkeit und genetischen Veranlagung. Die Zuchtfamilie wurde von den erfahrenen Experten Heinz Baur und Niklaus Flückiger bewertet und in der Klasse B mit insgesamt 70 Punkten eingestuft.

Die Bewertung erfolgt durch ein Team aus einem Vertreter des Swissherdbooks und einem Vertreter des jeweiligen kantonalen Zuchtverbands. Da Familie Tschumi Mitglied des Bernischen Fleckviehzuchtverbandes ist, übernahm Niklaus Flückiger aus Oeschenbach im Kanton Bern die Rolle des kantonalen Vertreters. Die Experten lobten insbesondere die Gesamterscheinung der Stammkuh, die trotz ihres hohen Alters noch eine sehr gute Kondition aufweist. Auch die Zellzahlwerte der jungen Tiere wurden als „super“ bewertet, während bei der Stammkuh Opana leichte Erhöhungen festgestellt wurden.

Allerdings gab es auch Abzüge in den Bereichen Gehalte und Milchmenge sowie eine leichte Beanstandung der Beinform. Trotz dieser kleinen Mängel ist Familie Tschumi mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden und stolz auf die Leistung ihrer Zuchtfamilie.

„Die Zuchtfamilienschau war ein besonders schönes Erlebnis für unsere Familie. Aber es hat im Vorfeld mehrere helfende Hände gebraucht, um die Tiere zu putzen, alles herzurichten und zu dekorieren“, betonte Marlies Tschumi. Die Vorbereitung und Durchführung der Schau erforderten einen erheblichen Aufwand, der jedoch durch den Erfolg und die Anerkennung gerechtfertigt war.

Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen ist für Züchter eine besondere Ehre, wie Thomas Rutsch, ein weiterer Züchter, betonte: „Es ist schon eine Ehre, wenn wir mit einer Kuh an die BEA dürfen.

“ Die Präsentation der Zuchtfamilie Tschumi ist ein Beispiel für die Leidenschaft und das Engagement, das in der Schweizer Viehzucht steckt. Sie zeigt, wie durch sorgfältige Zucht und artgerechte Haltung gesunde und leistungsfähige Tiere hervorgebracht werden können, die einen wichtigen Beitrag zur landwirtschaftlichen Produktion leisten. Die Familie Tschumi hat mit ihrer ersten Zuchtfamilie einen beeindruckenden Erfolg erzielt und sich als engagierte und kompetente Züchter etabliert





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