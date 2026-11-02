Familie stiftet Alix Perroud Stiftung nach Brandkatastrophe Crans-Montana

Nach der Tragödie in Crans-Montana hat die Familie von Alix Perroud eine Stiftung gegründet, um Überlebende und Angehörige psychosozial zu unterstützen und den Wiederaufbau des Lebens zu erleichtern.

Die Familie der Opferin Alix Perroud hat als direkte Reaktion auf die verheerende Brandkatastrophe in der Schweiz eine neue gemeinnützige Einrichtung ins Leben gerufen. Die Fondation Alix Perroud steht unter der Schirmherrschaft der Waadtländer Familie, die in der Silvesternacht ihre Tochter und Schwester Alix Perroud verlor. Das primäre Ziel der neu gegründeten Stiftung ist es, den Betroffenen sowie den Angehörigen der Toten und Verletzten eine konkrete Unterstützungshand zu bieten, die über die rein medizinische Versorgung hinausgeht.

Fokus auf Wohlbefinden und soziale Genesung

Die Stiftung konzentriert sich explizit auf die psychosoziale Genesung der Überlebenden und hilft den betroffenen Familien dabei, ihren Alltag nach der Tragödie schrittweise wieder aufzubauen. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Wohlbefinden, gemeinsame Aktivitäten und der Erhalt zwischenmenschlicher Beziehungen, da dies laut den Eltern von Alix Perroud am Herzen der Verstorbenen gelegen hätte. Der Ansatz zielt darauf ab, eine Lücke zu schließen, die im Bereich der medizinischen Versorgung und Forschung typischerweise besteht, indem er den Fokus auf die langfristige seelische Erholung legt.

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Unterstützung junger Menschen und lokaler Projekte

Neben der direkten Hilfe für die Opfer der Silvesternacht erweitert die Foundation Alix Perroud ihr Wirkungsgebiet auf den Bereich der Jugendförderung. Geplant ist die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die spezielle Hilfe bei ihrer persönlichen Entwicklung benötigen, um ihre Potenziale voll entfalten zu können. Die geplanten Initiativen werden vor allem lokale Projekte umfassen, um eine direkte und spürbare Wirkung im jeweiligen Gemeindekontext zu erzielen und den Zusammenhalt der betroffenen Gemeinschaft zu stärken.

Offizielle Vorstellung im Olympischen Museum Lausanne

Die Familie stellte die Stiftung am vergangenen Freitag bei einer offiziellen Veranstaltung im Olympischen Museum in Lausanne vor. Die Resonanz auf dieses Vorhaben war beeindruckend, da mehr als 400 Menschen an der Präsentationsveranstaltung teilnahmen. Diese hohe Beteiligung zeigt das große öffentliche Interesse an einem nachhaltigen Hilfsmodell, das speziell auf die emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Hinterbliebenen und Überlebenden eingeht, anstatt nur kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen.

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Schwere Bilanz der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation

Die Gründung der Stiftung erfolgt vor dem Hintergrund einer der schwersten Katastrophen in der jüngeren Schweizer Geschichte. Bei dem Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana kamen in der Silvesternacht insgesamt 41 Menschen ums Leben. Zudem wurden 115 weitere Personen schwer verletzt, was die Tragweite der Ereignisse für die gesamte Region und die betroffenen Familien verdeutlicht.

Perspektiven für den weiteren Wiederaufbau und die Arbeit

Die Arbeit der Fondation Alix Perroud richtet sich nun daran aus, die von Alix Perroud verkörperten Werte von Verbundenheit und Fürsorge in tatkräftiges Handeln umzusetzen. Durch die Fokussierung auf den Bereich jenseits der klinischen Behandlung will die Organisation den Überlebenden die Rückkehr in ein normales Leben erleichtern. Die langfristige Planung sieht vor, kontinuierlich lokale Unterstützungsangebote bereitzustellen, die den Betroffenen helfen, die Schockstarre der vergangenen Silvesternacht zu überwinden und neue Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.