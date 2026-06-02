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Falsches Verhalten bei Gewittern: Welche Gewitterweisheiten sind lebensgefährlich?

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Falsches Verhalten bei Gewittern: Welche Gewitterweisheiten sind lebensgefährlich?
GewitterBlitzUnwetter
📆02/06/2026 16:15:00
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Bei Gewittern kann falsches Verhalten lebensgefährlich sein. Die möglichen Folgen eines Blitzeinschlags sind schwerwiegend. Aber welche Gewitterweisheiten sind potenziell lebensgefährlich und welche sind nur überholt?

Falsches Verhalten bei Gewitter n kann lebensgefährlich sein. Der Grund dafür ist, dass falsches Verhalten bei Unwetter n schnell gefährlich werden kann. Mögliche Folgen eines Blitz einschlags sind schwere Verbrennungen, Atemlähmung, Ganzkörperkrämpfe, Herzrhythmusstörungen, neurologische Ausfälle und Nierenversagen.

Im schlimmsten Fall droht der Tod. Doch welche Gewitterweisheiten sind potenziell lebensgefährlich und welche sind nur überholt? Und welche stimmen wirklich? Das kommt immer auf die jeweilige Situation an.

Und schon bricht das Unwetter los. Auch wenn grundsätzlich ratsam ist, bei Gewittern schnell Schutz zu suchen, kann die 30:30-Regel helfen, die Situation im Griff zu behalten. Nicht mindestens 30 Sekunden, ist das Gewitter etwa zehn Kilometer entfernt und damit bereits gefährlich nah. Denn Blitze können auch noch mehrere Kilometer neben oder vor der Gewitterzelle einschlagen.

Deshalb sollte man spätestens dann einen sicheren Ort aufsuchen und dort so lange bleiben, bis zwischen dem letzten Blitz und dem letzten Donner 30 Minuten vergangen sind. Erst dann ist die Gefahr im Freien sicher gebannt

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