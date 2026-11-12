Falscher Polizist in Oberdorf SO verhaftet - Diensthund Hailey stellt Betrüger

Ein 22-jähriger Mann versuchte in Oberdorf SO, einen Rentner mit dem Polizei-Trick zu bestehlen. Die Diensthündin Hailey der Kantonspolizei Solothurn verhinderte die Flucht des Täters.

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Mittwoch, 11. November 2026, in der Gemeinde Oberdorf SO einen mutmasslichen Betrüger n festgenommen. Ein 22-jähriger Ukrainer hatte sich als Polizeibeamter ausgegeben, um von einem Rentner Bargeld zu erpressen. Der Vorfall endete mit der Festnahme des Täters, nachdem er von der Diensthündin Hailey gestellt wurde.

Der Ablauf des Polizei-Tricks

Der Betrug begann damit, dass der 22-Jährige versuchte, einen älteren Herrn in Oberdorf SO mit dem sogenannten Polizei-Trick finanziell zu schädigen. Dabei gab er sich als fahrender Polizeibeamter aus und behauptete, bei einer Kontrolle oder einem Einsatz sei Bargeld sichergestellt worden, das dringend an das Amt übergeben werden müsse. Diese Taktik ist eine bekannte Methode, um an das Vermögen von Opfern zu gelangen, indem die Angst vor behördlichen Sanktionen oder die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ausgenutzt wird. Der Täter rechnete darauf, dass das Opfer ihm das Geld auf der Stelle aushändigen würde, ohne die Identität des vermeintlichen Beamten zu überprüfen.

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Als der Unbekannte schliesslich am Domizil des Rentners erschien, um das versprochene Geld abzuholen, wurde er umgehend durch die Kantonspolizei Solothurn angehalten. Die Polizei hatte den Vorfall sehr schnell zur Kenntnis genommen und ein entsprechendes Dispositiv erstellt, um den Täter auf frischer Tat zu überraschen. Der Rentner selbst scheint den Betrugsversuch durchschaut zu haben oder hatte bereits Kontakt zu den Behörden aufgenommen, was den raschen Eingriff der Polizei ermöglichte. Dieser schnelle Schritt der zuständigen Stellen war entscheidend, um den finanziellen Schaden abzuwenden und den Tathergang dokumentieren zu können.

Einsatz von Diensthund Hailey

Bei der Festnahme nahmen die Umstände eine dynamische Wendung. Der 22-jährige Mann versuchte, die anwesenden Polizeibeamten zu verlassen und flüchtete von der Stelle. Um die Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern, kam die Diensthündin Hailey zum Einsatz. Dieses speziell ausgebildete Tier der Kantonspolizei Solothurn verfolgte den Fliehenden und konnte ihn effektiv stellen. Durch das Eingreifen von Hailey wurde die Flucht erfolgreich verhindert, was eine Festnahme erst ermöglichte. Der Hund bewies dabei seine hohe Training und Einsatzfähigkeit im realen Einsatzkontext, was für die Effektivität der Streifen und Ermittlungsarbeiten spricht.

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Die Diensthündin Hailey stellt damit ein wichtiges Instrument für die polizeilichen Ermittlungen dar und unterstreicht die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Beamten und ihren Helfern. Der Vorfall zeigt auch, wie schnell sich gefährliche Situationen entwickeln können, selbst bei scheinbar harmlosen Betrugsversuchen. Die schnelle Reaktion der Polizei und der gezielte Einsatz des Tieres haben dazu beigetragen, dass der Täter nicht entkommen konnte. Die Festnahme des Ukrainers erfolgte unmittelbar nach seiner Stellen durch den Hund, ohne dass weitere Gewaltdrohnungen im Raum standen.

Rechtliche Konsequenzen und weiterer Verlauf

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die Festnahme vorläufig in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun für den versuchten Betrug im Rahmen des Polizei-Tricks verantworten. Die Kantonspolizei Solothurn leitet derweil weiter Ermittlungen ein, um den Tathergang vollständig aufzuklären und mögliche weitere Taten des 22-Jährigen zu überprüfen. Die Festnahme dient dazu, die Person für weitere Befragungen und rechtliche Schritte verfügbar zu halten. Es ist davon auszugehen, dass das Justizsystem den weiteren Umgang mit dem 22-jährigen Mann nach den geltenden Gesetzen regeln wird.

Für die Bevölkerung in Oberdorf SO und dem gesamten Kanton Solothurn bleibt die Warnung der Polizei relevant, sich bei solchen Situationen nicht unter Druck setzen zu lassen. Der Polizei-Trick nutzt oft die Verwirrung oder Angst der Opfer aus, um sie von ihrer rationellen Urteilsfähigkeit abzuhalten. Bürgerinnen und Bürger sollten bei solchen Vorfällen stets die lokale Polizeiwache oder die Notrufnummer kontaktieren, um die Identität der angeforderten Beamten zu überprüfen. Die Kantonspolizei Solothurn betont immer wieder die Wichtigkeit von Misstrauen gegenüber Unbekannten, die behördliche Autorität simulieren, ohne vorherige Ankündigung.

Der Fall in Oberdorf SO wird als ein Beispiel für die Effektivität polizeilicher Präsenz und schneller Ermittlungsarbeit gewertet. Die Beteiligung der Diensthündin Hailey zeigt zudem die Vielseitigkeit der modernen Polizeiarbeit, bei der auch tierische Helfer eine zentrale Rolle spielen. Die Kantonspolizei Solothurn dankt dem Rentner für sein Mitwirken oder seine Bereitschaft, die Behörden zu verständigen, was zur Aufklärung des Falls beitrug. Der Tatverdächtige muss nun mit den rechtlichen Konsequenzen seines Tuns rechnen, wobei die Vorläufigkeit der Festnahme auf die laufende Ermittlungstätigkeit hinweist. Der Vorfall bleibt ein warnendes Beispiel für Betrugsversuche auf lokaler Ebene.