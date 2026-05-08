Falsche Behauptung: Pfizer-Dokument beweist keinen Zusammenhang zwischen Covid-Impfstoff und Hantavirus

Ein in sozialen Medien verbreiteter Screenshot aus einem Pfizer-Dokument soll einen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff und Hantavirus-Lungen-Infektionen belegen. Doch die Behauptung ist falsch, obwohl das Dokument echt ist. Es handelt sich um eine Sammlung gemeldeter Symptome nach der Impfung, ohne dass ein kausaler Zusammenhang nachgewiesen ist.

In den sozialen Medien kursiert ein Screenshot aus einem Pfizer -Dokument, der angeblich einen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff BNT162b2 und Hantavirus -Lungen-Infektionen belegen soll. Doch die Behauptung ist falsch, obwohl das Dokument echt ist.

Es handelt sich nicht um eine Liste bestätigter Nebenwirkungen, sondern um eine Sammlung von Symptomen, die nach der Impfung gemeldet wurden, ohne dass ein kausaler Zusammenhang nachgewiesen ist. Die Autoren des Dokuments betonen, dass die Meldungen eher zur Signalerkennung als zur Hypothesentestung dienen und dass eine Häufung von unerwünschten Ereignissen nicht zwangsläufig auf eine Verursachung durch die Impfung hinweist.

Die Erwähnung der Hantavirus-Lungen-Infektion im Dokument bedeutet nicht, dass diese durch die Impfung ausgelöst wurde, sondern dient dazu, mögliche Signale systematisch zu erfassen. Seit der ersten Meldung über einen mutmaßlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff ist der Ursprung des Ausbruchs nach wie vor unbekannt. Auf Social Media behaupten einige Nutzer, das Hantavirus sei eine Nebenwirkung des Covid-Impfstoffs oder sogar Bestandteil der Impfstoffe gewesen. Doch diese Annahmen sind falsch.

Das Pfizer-Dokument dient dazu, allfällige Signale schnell zu erfassen, falls sie irgendwo auftreten. Es gibt keine Belege oder Hinweise für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Covid-Impfung und dem Hantavirus-Ausbruch. Hantaviren sind seit den 1950er-Jahren bekannt, während die Covid-Impfungen erst deutlich später mit Beginn der Corona-Pandemie aufkamen. Die Inkubationszeit des Andensvirus, das für den aktuellen Ausbruch verantwortlich ist, beträgt meist bis zu 40 Tage.

Die auf Social Media verbreitete Behauptung, das Pfizer-Dokument belege einen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer und Hantavirus-Lungeninfektionen, ist daher falsch. Das Dokument ist zwar authentisch, aber es handelt sich nicht um eine Liste bestätigter Nebenwirkungen, sondern um eine Sammlung gemeldeter Ereignisse nach Impfungen – unabhängig davon, ob ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Die Erwähnung einer Hantavirus-Lungen-Infektion bedeutet daher nicht, dass diese durch die Impfung ausgelöst wurde





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