Fallstudie: Missverständnis zwischen Polizei und Fans für Ausschreitungen in YB-Aston Villa-Spiel

Die Fallstudie betont, dass die Folgen des Vorfalls mit Verletzungen, Verhaftungen und Inhaftierungen seien das Ergebnis von Fehlinterpretationen und nicht von vorsätzlicher Gewalt. Die britische Polizei hat nicht gewusst, dass in Schweizer Fankurven Vermittler und Ansprechpersonen existieren.

Im vergangenen November eskalierte das Europa-League-Spiel zwischen YB und Aston Villa in Birmingham zu Gewalt und Ausschreitungen. Insgesamt nahm die Polizei acht YB-Fans fest. Nun hat die Forschungsstelle für Fangewalt an der Uni Bern eine Fallstudie zum Verhalten der Polizei in Gewaltsituationen während des Spiels veröffentlicht.

Diese zeigt, dass unterschiedliche Fankulturen für die Ausschreitungen verantwortlich waren - von einem Missverständnis zwischen Polizei und Fans ist die Rede. Vermittler hat zu Fehlreaktion geführ





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