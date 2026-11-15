Fake-Bewertungen auf Google bedrohen Praxen in Wil SG

Drei medizinische Praxen in Wil SG wurden mit gefälschten Google-Rezensionen angegriffen. Die Betroffenen fordern strengere Regeln für die Bewertungsfunktion.

Drei Praxen in Wil SG schlagen Alarm, weil auf ihren Google-Profilen gefälschte Bewertungen erschienen sind. Betroffen sind die medizinische Masseurin Lesley Schenker, die Ernährungs- und Massagetherapeutin Annika Frei in Wil sowie der Sport- und Präventionstherapeut Paul Burkhard in Bronschhofen. Alle drei berichten, dass sie zunächst nur eine einzelne 1-Stern-Rezension erhalten haben.

Die Betroffenen warnen, dass solche negativen Einträge für kleine Unternehmen existenzbedrohend sein können. Lesley Schenker sagt, sie wisse von vielen Kundinnen und Kunden, die wegen der guten Bewertungen in ihre Praxis kommen. Genau deshalb treffen manipulierte Kommentare die Betriebe besonders hart.

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Wie die Fake-Bewertungen bei Google auffielen

Lesley Schenker erkannte die falschen Einträge, weil ihr der Name des angeblichen Kunden unbekannt war und auch die Uhrzeit der Bewertung sie stutzig machte. Die 41-jährige Praxisbesitzerin recherchierte daraufhin, ob weitere Praxen in der Umgebung ähnlich schlechte Bewertungen erhalten hatten.

Mit Annika Frei in Wil und Paul Burkhard in Bronschhofen fand sie zwei weitere Betroffene, die ebenfalls je eine einzelne 1-Stern-Rezension erhalten hatten. Lesley Schenker setzte sich mit den beiden in Verbindung, woraufhin sich zeigte, dass die Folgetage bei allen drei Praxen gleich verliefen.

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In den folgenden Tagen kamen bei allen drei Praxen weitere gefälschte Bewertungen hinzu. Die Begründungen auf den Profilen waren sehr allgemein gehalten, etwa in der Form, es sei für den Moment in Ordnung gewesen, aber es gebe Verbesserungsbedarf. Bei Paul Burkhard wurde zudem die Antwortzeit als zu lang kritisiert.

Die angeblichen Absender gaben sich als Schweizer Firmen aus, um seriös zu wirken. Schenker erkannte jedoch auf den zweiten Blick, dass der Sitz der Unternehmen in Amerika liegt.

Positionen der betroffenen Praxisinhaber zu Google

Die drei Betroffenen erhielten vom Technologieunternehmen Google keine Reaktion. Erst als Lesley Schenker eine gemeinsame Beschwerde einreichte, verschwanden die gefälschten Bewertungen innerhalb weniger Tage von allen drei Unternehmensprofilen.

Schenker betont, dass sie die Bewertungen ohne die Unterstützung von Annika Frei und Paul Burkhard wohl einfach hätte stehen lassen. Sie habe die E-Mails der angeblichen Firmen zwar sofort als unseriös erkannt, doch sie sei auf den Austausch mit den anderen Betroffenen angewiesen gewesen.

Paul Burkhard verweist auf die Bedeutung des Vertrauens im Gesundheitsbereich. Patientinnen und Patienten begeben sich in die Hände der Therapeuten, weshalb Bewertungen dort eine besonders grosse Rolle spielen. Annika Frei ergänzt, dass ein Einzelunternehmen anders betroffen sei als eine grosse Praxis, weil die Inhaberin mit ihrer Person für das eigene Unternehmen einstehe.

Lesley Schenker sagt, sie sei auf Neukunden angewiesen. Wer nicht zu den Top-Fünf-Dienstleistern gehöre, gehe unter. Sichtbarkeit sei in der schnelllebigen und anonymen Welt eine der wichtigsten Währungen.

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Folgen für kleine Praxen in Wil und Forderungen

Die Fake-Rezensionen haben die Praxis von Lesley Schenker ihren Platz unter den Top-Drei-Praxen in ihrem Therapiebereich gekostet. Vor dem Vorfall war ihre Praxis in dieser Rangliste gelistet, danach nicht mehr.

Die drei Betroffenen beschreiben Wil als schwieriges Pflaster. Es gebe viele gut bewertete Praxen auf kleinem Raum, und die Bevölkerung sei zum grössten Teil mittelständisch geprägt. Lesley Schenker vermutet, dass eine neu eröffnete Praxis mit erst 7 oder 8 Bewertungen bei ein oder zwei solchen negativen Kommentaren direkt schliessen müsste.

Lesley Schenker, Annika Frei und Paul Burkhard wünschen sich eine strengere Regulierung der Bewertungsfunktion. Schenker argumentiert, es sei viel zu einfach, falsche Bewertungen zu hinterlassen, aber zu schwer, sie wieder zu löschen.

Mit der Veröffentlichung ihrer Erfahrungen wollen die drei Betroffenen andere Unternehmerinnen und Unternehmer warnen. Schenker betont, dass man sich gegen solche Fake-Bewertungen wehren könne, ohne dafür jemanden bezahlen zu müssen.

Lesley Schenker hat inzwischen eine weitere Fake-Bewertung erhalten. Diesmal war die Begründung nicht allgemein gehalten, sondern stärker auf ihre Tätigkeit als medizinische Masseurin zugeschnitten. Das zugehörige Profil wurde neu erstellt und hat erst eine einzige Rezension abgegeben. Die 41-Jährige zeigt sich darüber fassungslos und hat die Bewertung ebenfalls gemeldet.