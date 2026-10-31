Fairness-Initiative zur Heiratsstrafe im Fokus der Arena

In der Arena diskutierten Karin Keller-Sutter und Vertreter von Mitte, SP, Grünen, EVP und SVP über die Fairness-Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe.

In der Sendung Arena sind am Freitagabend Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Vertreter von Mitte, SP, Grünen, EVP und SVP erneut aufeinandergetroffen. Streitpunkt war die Fairness-Initiative, die die Heiratsstrafe abschaffen und Ehepaare auf Bundesebene gemeinsam besteuern will. Die Volksinitiative mit dem Titel Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen! wurde von der Mitte-Partei lanciert.

Der Auftritt von Keller-Sutter und der SP-Ständerätin Eva Herzog nebeneinander an den Arena-Pulten wirkte wie ein Déjà-vu. Bereits zuvor hatten die beiden bei einer früheren Gelegenheit gemeinsam in der Sendung gestanden. Nun liegt erneut eine Vorlage vor dem Stimmvolk, die die Heiratsstrafe abschaffen soll.

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Hintergrund der Fairness-Initiative

Die Initiative verlangt, dass Ehepaare auf Bundesebene weiterhin gemeinsam besteuert werden und dass Verheiratete steuerlich nicht schlechtergestellt sein dürfen als Unverheiratete. Bevor es im Studio 8 um den Inhalt der Vorlage ging, stand zunächst die Frage im Zentrum, warum überhaupt darüber abgestimmt wird. Am 8. März hatte das Stimmvolk Ja zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung gesagt. Damit beschloss die Schweiz einen Systemwechsel: Ab 2032 muss jede Person unabhängig vom Zivilstand eine eigene Steuererklärung ausfüllen, während heute verheiratete Paare eine gemeinsame einreichen.

Obwohl mit der Individualbesteuerung auch die sogenannte Heiratsstrafe hinfällig wird, zog die Mitte ihre Initiative nicht zurück. Im Gespräch mit Moderator Sandro Brotz brachte Keller-Sutter ihren Unmut zum Ausdruck und sagte, die Initiative sei widersprüchlich und stehe im Gegensatz zu dem, was das Volk entschieden habe. Die Finanzministerin gestand der Mitte zwar zu, es sei ihr Recht, die Initiative zur Abstimmung zu bringen, hätte es aber lieber gesehen, wenn die Partei darauf verzichtet hätte. Nun brauche es einen Schiedsrichter-Entscheid, sagte Keller-Sutter.

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Streit um Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden

EVP-Präsidentin Lilian Studer gab zu bedenken, dass der Bundesrat die Initiative zeitgleich mit der Abstimmung über die Individualbesteuerung hätte vors Volk bringen können. Dann hätte das Stimmvolk die Wahl zwischen den zwei Modellen gehabt. Keller-Sutter wandte ein, die Mitte-Initiative sei 2024 eingereicht worden, während das Parlament den Bundesrat bereits 2020 beauftragt habe, eine Vorlage für die Individualbesteuerung auszuarbeiten. Ausserdem habe sich der Bundesrat bei Abstimmungen an gewisse Vorgaben zu halten, dazu gehöre, dass an einem Tag nicht über zwei sich widersprechende Vorlagen abgestimmt werde.

Uneinig waren sich die Bundesrätin und der Mitte-Ständerat Benedikt Würth bei der Frage, was mit dem Volksentscheid über die Individualbesteuerung vom 8. März geschähe, wenn die Fairness-Initiative angenommen würde. Keller-Sutter warnte, dass im Falle einer Annahme zwei unterschiedliche Steuersysteme drohten: die Individualbesteuerung auf Kantons- und Gemeindeebene und die gemeinsame Besteuerung auf Bundesebene. Für Würth war hingegen klar, dass bei einer Annahme der Initiative auch Kantone und Gemeinden mitziehen und die Individualbesteuerung über Bord werfen müssten. Die Steuerharmonisierung führe dazu, dass man das auf allen drei Ebenen umsetzen müsste, so Würth.

SP-Ständerätin Eva Herzog kritisierte diese Haltung und sagte, die Mitte meine, mit dieser Abstimmung jene vom 8. März rückgängig machen zu können, was sie fragwürdig finde. Ausserdem seien die rechtlichen und politischen Hürden, den Entscheid für die Individualbesteuerung auf Kantons- und Gemeindeebene rückgängig zu machen, beträchtlich. Keller-Sutter fügte mit dem Abstimmungsbüchlein in der Hand an, dass der Initiativtext nicht transparent mache, dass er auch für Kantone und Gemeinden gelten solle. Würth erwiderte, die Initiative ziele auf die Bundessteuer ab, weil die Kantone die Heiratsstrafe abgeschafft hätten. Keller-Sutter gab ihm dahingehend recht, dass auch er von einem notwendigen Schiedsrichterentscheid sprach.

Offene Umsetzung und finanzielle Folgen

Wie genau die Fairness-Initiative umgesetzt würde, lässt der Initiativtext offen, und damit auch, wie viel sie kosten würde. Je nach Umsetzung schätzt der Bundesrat die Mindereinnahmen bei den Steuern auf Bundesebene auf 680 Millionen bis 3 Milliarden Franken pro Jahr. Verschiedene Modelle stehen im Raum: Vollsplitting, Teilsplitting oder alternative Steuerberechnung. Bei einer Annahme hätte das Parlament drei Jahre Zeit für die Umsetzung des Verfassungsartikels.

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Sollte dem Parlament eine Umsetzung bis 2030 nicht gelingen, würde die sogenannte alternative Steuerberechnung greifen. In diesem Fall würden die Bundessteuern für jedes verheiratete Paar zweimal berechnet, einmal mit der gemeinsamen Besteuerung und einmal einzeln. Die Ehepaare müssten schliesslich jenen Betrag bezahlen, der tiefer ausfällt.