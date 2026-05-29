Faire Märkte Schweiz wirft Migros missbräuchliche Praxis vor

Die Organisation Faire Märkte Schweiz (FMS) wirft der Migros vor, seit Jahrzehnten ein 'Skonto-Regime' zu ihren Gunsten auf Kosten von Gemüse- und Obstlieferanten zu betreiben. Die Migros bestreitet diese Vorwürfe und betont, einen korrekten Umgang mit ihren Lieferanten zu pflegen.

Die Organisation Faire Märkte Schweiz (FMS) wirft der Migros vor, seit Jahrzehnten ein ' Skonto-Regime ' zu ihren Gunsten auf Kosten von Gemüse- und Obstlieferanten zu betreiben.

Die Migros bestreitet diese Vorwürfe und betont, einen korrekten Umgang mit ihren Lieferanten zu pflegen. Die FMS kritisiert, dass die Migros ihren Lieferanten pauschal 3 Prozent des Warenwerts abzieht. Der Verein sieht darin ein Beispiel für missbräuchliche Bedingungen, die aufgrund von Abhängigkeiten in einem von Machtungleichgewichten geprägten Markt über lange Zeit akzeptiert würden





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Faire Märkte Schweiz Migros Skonto-Regime Gemüse- Und Obstlieferanten Machtungleichgewichte

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