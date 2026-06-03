Fahrzeug beschädigt Schranken am Bahnübergang in Glovelier

Ein Fahrzeug hat am Mittwochmorgen die Schranken am Bahnübergang in Glovelier beschädigt. Der Instandhaltungsdienst der SBB führte notwendige Reparaturen durch, während die Polizei des Kantons Jura eine Untersuchung eingeleitet hat, um die genauen Umstände des Vorfalls zu ermitteln.

Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, gegen 8:30 Uhr, wurden die Schranken am Bahnübergang der Bahnstrecke zwischen Glovelier und Bassecourt durch ein Fahrzeug beschädigt, dessen Fahrer nicht identifiziert wurde.

Nach diesem Vorfall führte der Instandhaltungsdienst der SBB vor Ort die notwendigen Reparaturen durch. Um diese Arbeiten sicher durchführen zu können, wurde der Strassenverkehr von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr beeinträchtigt. Da der beteiligte Fahrer den Unfallort verlassen hatte, ohne sich zu melden, hat die Polizei des Kantons Jura eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu ermitteln.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des mutmasslich beteiligten Fahrzeuglenkers machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Jura, Telefon 032 420 65 65, zu melden. Die Polizei wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um den Fahrer zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Der Vorfall hat auch die Sicherheit der Bahnstrecke und der Passanten betroffen. Der Instandhaltungsdienst der SBB wird weiterhin die notwendigen Reparaturen durchführen, um die Bahnstrecke wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Polizei bittet um Mithilfe, um den Vorfall aufzuklären und die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten





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