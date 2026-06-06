Fahrraddiebstähle in Basel: Versicherungen kündigen bei wiederholten Verlusten

Wegen steigender Fahrraddiebstähle in Basel verlieren manche Versicherungsnehmer nach mehreren Vorfällen ihren Schutz. Betroffene berichten von hohen Selbstbehalten und langwierigen Suche nach neuen Policen. Versicherungen begründen Kündigungen mit Sorgfaltspflichtverletzungen. Pro Velo fordert sichere Abstellplätze, die Polizei rät zu starken Schlössern.

In Basel sind Fahrraddiebstähle ein zunehmendes Problem, das viele Betroffene vor erhebliche Herausforderungen stellt. Besonders E-Bike s sind bei Dieben beliebt, und die statistischen Zahlen zeigen einen klaren Anstieg: Wurden 2019 insgesamt 2843 Velodiebstähle angezeigt, waren es 2020 noch 515, und 2025 wurden bereits 2840 Fälle bei normalen Velos gemeldet, hinzu kommen zahlreiche E-Bike -Diebstähle.

Für die Geschädigten zahlt in der Regel die Hausratversicherung. Doch wer innerhalb kurzer Zeit mehrere Diebstähle meldet, riskiert ernsthafte Konsequenzen. So kann bereits nach dem vierten Vorfall die Kündigung des Versicherungsvertrags drohen. Ein Beispiel aus der Region zeigt: Eine Frau verlor nach insgesamt vier gestohlenen Fahrrädern - darunter auch ihr Ersatzvelo - zunächst ihre Hausratversicherung und damit vorübergehend auch den Haftpflichtschutz.

Erst nach rund zwei Wochen fand sie bei einem vierten Versicherer wieder eine Police, jedoch mit einem hohen Selbstbehalt von 6000 Franken. Solche Fälle häufen sich, denn die Versicherungen verweisen auf die Sorgfaltspflicht der Kundinnen und Kunden. Die Zurich erklärt gegenüber Medien, eine Kündigung des gesamten Vertrags sei die "letzte Option", wenn sich gleichartige Schäden häufen und die Auszahlungen die Prämien deutlich übersteigen. Auch die Axa bestätigt, dass bei einer Häufung von Schäden die Verträge überprüft werden.

Das Diebstahlrisiko in Basel-Stadt ist schweizweit am höchsten, was die Versicherer zusätzlich unter Druck setzt. Als Reaktion auf diese Entwicklung fordern Verbände wie Pro VeloBasel-Landschaft gezielte Verbesserungen der Infrastruktur. Stefanie Zehnder, Präsidentin von Pro Velo beider Basel, verweist auf den dringenden Bedarf an sicheren, überwachten Abstellplätzen, etwa unterirdische Parksysteme. Sie betont, dass solche Lösungen langfristig das Diebstahlrisiko senken könnten.

Die Polizei erkennt das Problem an und beteiligt sich an einer gemeinsamen Aufklärungskampagne. Ihre Empfehlungen an die Bevölkerung sind klar: Fahrräder sollten immer mit hochwertigen Schlössern an feste Infrastruktur gekettet werden, und nachts ist die Unterbringung in Keller oder Garage ratsam.

Zudem wird zu einer erhöhten Vorsicht beim Abschließen geraten, da viele Diebstähle auf mangelnde Sicherung zurückzuführen sind. Die Situation in Basel verdeutlicht ein grundsätzliches Dilemma: Während die Versicherung bei einem einzelnen Diebstahl in der Regel regulär zahlt, führt wiederholtes Unglück zu einer Verschärfung der Bedingungen. Versicherungsnehmer laufen Gefahr, bei zu vielen Schadensfällen als "Risikokunden" eingestuft zu werden und den Schutz zu verlieren oder nur noch mit hohen Selbstbehalten neu abschließen zu können.

Dies trifft vor allem jene, die ohnehin schon durch den Verlust ihres Verkehrsmittels belastet sind. Gleichzeitig zeigt die hohe Zahl an Diebstählen, dass das vorhandene Sicherheitsangebot - also gesicherte Abstellmöglichkeiten - offenbar unzureichend ist. Eine nachhaltige Lösung muss daher zwei Seiten adressieren: einerseits die Verbesserung der physischen Infrastruktur durch die Kommunen und Bauherrschaften, andererseits eine verantwortungsvolle Vertragspraxis der Versicherungen, die bei wiederholten Schäden nicht sofort kündigt, sondern auch individuelle Umstände berücksichtigt.

Bis solche Maßnahmen greifen, bleibt Betroffenen nur, extrem vorsichtig zu sein und möglicherweise selbst in teure Schlösser und sichere Abstellorte zu investieren





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