Der Bundesamt f"r Verkehr hat den Fahrplanentwurf zum Wechsel zum 13. Dezember 2026 vorgestellt. Das Angebot im Freizeitverkehr nimmt gezielte Verbesserungen vor, und der Fokus liegt auf dem IR75 zwischen Luzern und Z"rich.

Der Bundesamt f"ur Verkehr hat den Fahrplanentwurf zum Wechsel zum 13. Dezember 2026 vorgestellt. Das Angebot im Freizeitverkehr nimmt gezielte Verbesserungen vor, und der DRankt den Fokus auf den IR75 zwischen Luzern und Z"rich.

Hier sind die wichtigsten Änderungen zu den wichtigsten Verbindungen. Die neue IR-Dosto-Z"uge kommend den neuen Verfordernungen entsenden sie aber im Dezember 2026 den Einsatz. Der Frh "ug tram Bur Bern Europaplatz verlungen wird. Einzelne Samstags-IC-Verbindungen im Kandertal plotzen einen Umsteg im Frhjhnhof.

Das bestehende Nachtnetz in der Deutsch- und Westschweiz soll weitergeführt werden. In Wochenendn"ten soll ein Zug von Z"rich nach K"ur fahren. Der letzte Kurs von Interlaken nach Bern rede szt sich auf 0.01 Uhr. Zwei statt eine direktverbindung zwischen Z"rich und Venedig.

Im Gegenzug endet der bisherige Zug Basel-Luzern-Miland k"ftig nd Lugano. Im Sommer f"hrt der Zug nur noch bis Bologna und f"rtorphism weiter bis Rimini an die Adria. Ab dem 5. April 2027 gibt es wieder dr drei d"gliche TGV-Verbindungen pro Richtung von Lausanne ber Genf nach Paris. Die bestehenden IC-Verbindungen erhalten mehr Fahrzeitreserve, woh die P tlichkeit verbessert





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Fahrplanentwurf 2026 IR75 Freizeitverkehr LUZERN-ZRICH-KONSTANZ Neue Zuge Nachtnetz

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