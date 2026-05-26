Fahrplan der Saisonvorbereitung 2026 / 2027

Der FC Luzern startet am 15. Juni mit den traditionellen Leistungstests in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27.

Der FC Luzern startet am 15. Juni mit den traditionellen Leistungstests in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Drei Tage später, am 18. Juni, leitet der neue Trainer Udo Portmann erstmals das Mannschaftstraining.

Im Rahmen der Vorbereitung stehen mehrere Testspiele sowie ein Trainingslager in Österreich auf dem Programm. Den ersten Härtetest bestreitet das Team am 27. Juni gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy in Weggis. Eine Woche später folgt am 4.

Juli ein weiteres Testspiel gegen den FC Winterthur in Altbüron. Am 5. Juli reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Schruns in Österreich. Dort ist am 10.

Juli ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den FC Wil geplant. Das offizielle Saisoneröffnungsfest in der Thermoplanarena findet am 18. Juli statt. Saisonstart in der Super League ist am 25.

Juli. Der FC Luzern feierte vor genau fünf Jahren den dritten Cuptriumph der Klubgeschichte. Jordy Wehrmann war damals einer der Helden. Der FC Luzern beendet die zu Ende gegangene Saison auf Platz sieben.

Mit Matteo Di Giusto stellen die Blau-Weissen den zweitbesten Skorer der Liga hinter YBs Christian Fassnacht. Der 18-jährige Stürmer erobert beim FC Luzern einen Platz in der Startelf. Für Andrej Vasovic ist die erste Saison in der Super League ein Erfolg. Michel Renggli wechselt aus Luzern nach Deutschland.

Jürgen Mohr schiesst den FC Luzern 1989 zur bislang einzigen Meisterschaft. In der Doku erinnert sich der heute 67-jährige Deutsche an seine Zeit in Luzern und spricht erstmals vor der Kamera über die Hintergründe des umstrittenen Wechsels zu Sion





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