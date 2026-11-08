Fahndung nach Lisa T.: Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kapitalverbrechens

Ermittler in Berlin suchen verzweifelt nach der 13-jährigen Lisa T., die seit Dienstagmorgen vermisst wird. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kapitalverbrechens, da ein freiwilliges Verschwinden ausgeschlossen wird.

Die Fahndung nach der 13-jährigen Lisa T. aus Berlin dauert an, da die Spuren des Mädchens seit Tagen fehlen. Die Berlin er Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens, nachdem die Schülerin seit Dienstagmorgen nicht mehr gesehen wurde.

Sachverhalt und Ermittlungsansatz

Die Staatsanwaltschaft ging am Sonntag davon aus, dass sich die junge Lisa nicht freiwillig aus ihrem häuslichen Umfeld entfernte. Dieses fundamentale Ergebnis der bisherigen Recherchen führt dazu, dass die Behörden kein einfaches Verlassen des Hauses annehmen, sondern von einem unfreiwilligen Verschwinden ausgehen.

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Demnach ergaben die laufenden Ermittlungen bislang keine Hinweise darauf, dass die Schülerin sich von ihrem sozialen und familiären Umfeld lösen wollte. Die Polizei und die Mordkommissionen des Landeskriminalamts gehen stattdessen von schweren Straftaten aus, was die Dringlichkeit der Suche massiv erhöht.

Zeitstrahl und Augenzeugenberichte

Lisa verliess ihr Wohnhaus am Dienstag um 7.17 Uhr, um zur Schule zu fahren, kam dort jedoch nicht an. Der Weg von der Wohnung zur Haltestelle Barnimplatz, wo der Bus 197 hält, beträgt nur knapp fünf Minuten zu Fuß. Die Strecke ist für die 13-Jährige also problemlos zurückzulegen gewesen.

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Ihre 17-jährige Schwester Linda berichtete, dass die Vermisste den Chat mit einer Freundin noch führte, jedoch nicht mehr antwortete. Die Freundin konnte Lisa nicht mehr erreichen, was den Zeitpunkt des Kontaktverlusts im Laufe des Dienstags klar abgrenzt. Dieser letzte digitale Kontakt bleibt ein zentraler Anhaltspunkt für die Fahnder.

Einsatzkräfte und Suchgebiet

Am Samstag beteiligten sich rund 220 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte an der Suche im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf. Sie wurden dabei von speziell trainierten Mantrailerhunden und einem Polizeihubschrauber unterstützt, um auch größere Flächen systematisch absuchen zu können.

Am Sonntag sollte die Operation mit rund 140 Einsatzkräften fortgesetzt werden, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Der Fokus der Maßnahmen lag weiterhin auf dem unmittelbaren Wohnumfeld sowie der Umgebung eines Einkaufszentrums einschließlich der angrenzenden Grünanlagen.

Offenlegung und Bürgerbeteiligung

Die Berliner Polizei schaltete ein spezielles Hinweistelefon ein und bittet dringend um Informationen, die zum Aufenthaltsort von Lisa oder zur Aufklärung der Umstände ihres Verschwindens beitragen könnten. Ein Foto der Vermissten wurde veröffentlicht, um die Identifikation zu erleichtern.

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Bis Sonntagvormittag gingen nach Polizeiangaben mehr als 110 Hinweise ein. Die Behörden bitten mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich umgehend beim Berliner Landeskriminalamt zu melden, um die Ermittlungen voranzutreiben und dem Mädchen zu helfen.