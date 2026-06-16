Eine Verwechslung bei einer Luftfrachtsendung führt dazu, dass beim österreichischen Flugzeugbauzulieferer FACC acht Kühlboxen mit menschlichen Überresten eintreffen. Die Pakete waren für ein deutsches Forschungslabor bestimmt, wurden aber am Flughafen München mit einer FACC-Sendung vertauscht. Die Polizei ermittelt.

Eine Verwechslung bei einer Luftfracht sendung hat beim österreich ischen Flugzeugbauzulieferer FACC für einen Schockmoment gesorgt. Statt der erwarteten Lieferung trafen am Montag (15. Juni) am Standort St. Martin im Innkreis acht Kühlboxen mit menschlichen Überresten ein.

Eine Mitarbeiterin entdeckte beim Öffnen der ersten Box einen menschlichen Torso. Auch in den übrigen Paketen lagen Leichenteile. Die Frau alarmierte die Unternehmensleitung, die die Polizei einschaltete. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um menschliche Überreste handelte, die für medizinische Untersuchungen bestimmt waren und eigentlich an ein Forschungslabor in Deutschland geliefert werden sollten.

Vermutlich wurden die Pakete nach ihrer Ankunft aus den USA am Flughafen München versehentlich mit einer für FACC bestimmten Sendung vertauscht. Die Behörden sorgten dafür, dass die Sendung ihren vorgesehenen Bestimmungsort erreichte. Unklar blieb zunächst, wohin die für FACC bestimmte Lieferung ging. Das österreichische Unternehmen FACC, das als bedeutender Zulieferer für die Luftfahrtindustrie known ist, erlebte somit einen ungewöhnlichen Vorfall, der nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den zuständigen Behörden Rätsel aufgab.

Der Fund von menschlichen Überresten in Kühlboxen auf dem Firmengelände weckte zunächst schlimmste Befürchtungen, doch schnell stellte sich heraus, dass die Pakete Teil eines medizinischen Transports waren. Dennoch war der Schock für die Belegschaft groß, da niemand mit einer solchen Lieferung gerechnet hatte. Die Unternehmensleitung reagierte umgehend, indem sie die Polizei verständigte und den Zugang zu den betroffenen Bereichen sperren ließ.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei und der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde klar, dass der Irrtum auf eine Verwechslung beim Umschlag der Fracht am Flughafen München zurückzuführen war. Die Sendung aus den USA war für ein deutsches Forschungslabor bestimmt, wurde aber fälschlicherweise mit einer für FACC gedachten Ladung getauscht. FACC selbst ist ein Spezialist für Kabinenkomponenten und liefert unter anderem für Flugzeughersteller wie Embraer.

Während die menschlichen Überreste nach Klärung des Vorfalls an das ursprüngliche Ziel实验室 weitergeleitet wurden, bleibt ungewiss, was sich in den eight boxes befand, die eigentlich für den österreichischen Zulieferer vorgesehen waren. Möglicherweise handelte es sich um Flugzeugteile oder andere industrielle Güter, die nun in Deutschland landeten. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit und zum Handling von sensiblen medizinischen Transporten auf, zeigt aber auch, wie anfällig komplexe Logistikketten für menschliche Fehler sind.

Für FACC war es zudem ein unerwarteter Werbehinweis, denn parallel zu der Meldung über den Schockvorfall wurde bekannt, dass das Unternehmen einen Rekordumsatz erzielt und sein Ergebnis gesteigert hat, unter anderem durch die Lieferung von Kabinenkomponenten für die neue Embraer Praetor. So rückte FACC gleich aus zwei Gründen in die Schlagzeilen - einmal durch einen kuriosen und verstörenden Vorfall, einmal durch positive Wirtschaftsnachrichten





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