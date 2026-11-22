Fabian Unteregger startet mit "Fachkräftemangel" eine humorvolle Analyse der Schweizer Gesellschaft. Erfahren Sie mehr über das Programm, Imitationen und Satire.

Der Schweizer Comedian und Entertainer Fabian Unteregger widmet sich in seinem neuen Bühnenprogramm mit dem Titel " Fachkräftemangel" einem gesellschaftlichen Thema, das aktuell Unternehmen, die Politik und den Privatalltag vieler Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen beschäftigt. In der Sendung "Giacobbo/Müller" wurde er einem breiten Publikum durch seine scharfsinnigen Imitationen bekannter Schweizer Persönlichkeiten vorgestellt. Nun übernimmt er die Rolle des Observateurs, um die Widersprüche des Schweizer Alltag s mit viel Ironie und Humor zu analysieren und das Publikum zum Nachdenken anzuregen.

Ungewöhnlicher Werdegang zur Comedy Karriere

Unteregger hat einen beruflichen Weg eingeschlagen, der von der reinen Wissensvermittlung direkt auf die Entertainment-Bühne führt. Der Lebensmittelingenieur entschied sich ursprünglich für ein Medizinstudium, bevor er schließlich die Kabarett- und Comedy-Branche als festen Schwerpunkt wählte. Diese ungewöhnliche Entwicklung wurde durch die Zusammenarbeit mit Giacobbo/Müller beschleunigt, was ihm rasch nationale Bekanntheit und ein breites Publikumsinteresse einbrachte.

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Entscheidend für den Wechsel in die Comedy war laut eigener Aussage die positive Resonanz des Publikums. Er berichtet, dass er bereits früh in der Schule seine Klassenkameraden unterhalten habe, was jedoch oft auf Kosten des Lernstoffs ging. Die Freude des Publikums an seiner Kunstform überzeugte ihn schließlich davon, diesen Weg professionell fortzuführen, auch wenn er weiterhin geschäftlich aktiv bleibt und Firmen im Board unterstützt.

Programminhalt und gesellschaftliche Analyse

Das neue Programm "Fachkräftemangel" fungiert als eine Unterhaltungs-Tischbombe, die tief in den Schweizer Alltag eintaucht. Unteregger beleuchtet das Phänomen aus diversen Perspektiven und zeigt auf, dass die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft ist. Alle suchen jemanden, der die Arbeit leistet, bevorzugen dabei jedoch die Suche nach "jemand anderem". Der Titel repräsentiert den Kernkonflikt, mit dem jedes KMU und jede große Firma zu kämpfen hat: Es gibt zwar Fachkräfte in der Schweiz, aber nicht bei dem konkreten Unternehmen, das sie sucht.

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Parallel zur Thematik der Arbeitsmarktungleichgewichte thematisiert der Comedian den allgemeinen Mangel an Zeit und Wohnraum. Gleichzeitig kritisiert er die vollbeschäftigte Situation in puncto Kommentare darüber, wie alles besser sein könnte. Die Show positioniert sich dabei als rezeptfreies Antidepressivum, das den Zuschauer erheitern soll. Nach jeder Show vergewissert sich Unteregger persönlich, dass es den Gästen besser geht, was er als wichtigen Teil seiner künstlerischen Verantwortung sieht.

Komplexität der Gesellschaft und KI-Einfluss

Die Welt sei in den letzten Jahren volatiler und ungewisser geworden, was zunehmend Orientierungslosigkeit schaffe. Der Comedian führt dies auf strukturelle Veränderungen zurück, bei denen traditionelle Berufe wie Grafiker innerhalb von drei Jahren durch künstliche Intelligenz ersetzt wurden oder der Pöstler zunehmend durch Lieferdrohnen überflüssig wird. Auch gewisse Politiker würden mehr Aufmerksamkeit suchen als Showstars, was die Verunsicherung und den Stress in der Bevölkerung erhöhte.

Ein konkretes Beispiel für den gestressten Zustand der Gesellschaft liefert eine Autofahrt durch Zürich, die die Verunsicherung der Menschen deutlich mache. Unteregger sieht es als Riesenvorrecht an, freitags im Radio den lustigen Wecker spielen zu dürfen. Er weiß, dass sein Wecker zur selben Zeit klingelt wie der eines Milchbauern, doch die Reaktion der Menschen auf seine Sendung motiviere ihn. Er erwähnt sogar Geschäftsmänner im Kanton Solothurn, die sofort auf den Pannenstreifen fahren, sobald ZGIF aus dem Lautsprecher tönt.

Methodik der Imitation und Satire-Grenzen

Fabian Untereggers Markenzeichen sind die überzeugenden Imitationen realer Persönlichkeiten. Der entscheidende Faktor dafür, aus einer echten Person eine wiedererkennbare Bühnenfigur zu machen, ist laut ihm die intensive Beobachtungsdauer. Er muss die Person so lange studieren, bis er mehr über sie weiß als über sich selbst, wobei er die wesentlichen Merkmale erfasst, die manchmal etwas mehr oder weniger Aufwand erfordern.

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Die Grenze zwischen gelungener Satire und respektloser Parodie zieht er klar, jedoch mit der Maßgabe, dass eine Parodie wehtun darf. Die einzige Bedingung ist dabei, dass er danach keinen Anwalt benötigen würde. Er definiert seine Methode als das Sprechen über eine parodierte Person, was er selbst auch in Ordnung fände, wenn jemand es über ihn sagen würde. Das gute Bauchgefühl und der respektvolle Blick dem Original in die Augen sind für ihn unabdingbare Voraussetzungen für seine künstlerische Arbeit.