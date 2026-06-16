Fabian Rieder will nach dem frustrierenden Start gegen Katar für den Bosnien-Knüller Zuversicht verbreiten

Fabian Rieder blickt trotz des enttäuschenden 1:1 gegen Katar optimistisch auf das Spiel gegen Bosnien. Bei der Pressekonferenz betont er die Qualität und den Teamgeist der Schweizer Nationalmannschaft und will die Fans mit seiner positiven Einstellung anstecken.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Katar zum Auftakt der WM-Qualifikation blickt die Schweizer Nationalmannschaft optimistisch auf das nächste Spiel gegen Bosnien-Herzegowina . Fabian Rieder , einer der vielversprechendsten jungen Spieler im Team, möchte mit seiner positiven Einstellung die Fans mitreißen und den Frust über den verpassten Sieg gegen den Außenseiter vergessen machen.

Bei einer Pressekonferenz in San Diego betonte er: "Ich kann den Anpfiff kaum erwarten! Wir haben unglaublich viel Qualität und einen guten Teamgeist - und das wollen wir im nächsten Spiel zeigen. Für die ganze Schweiz, für unsere Fans.

" Die Stimmung unter den mitgereisten Anhängern in San Francisco ist nach dem überraschenden Remis gegen Katar jedoch gedrückt. Viele fragen sich, wie nach einem solchen Ergebnis noch Zuversicht für das anstehende Spiel gegen den stärker eingeschätzten bosnischen Gegner bestehen kann. Rieder entgegnet darauf mit einer klaren Botschaft: Das Team sei überzeugt von den eigenen Fähigkeiten und wolle diese Überzeugung nun auch auf die Fans übertragen.

"Ich bin überzeugt, dass wir viel Qualität haben, das Team ist überzeugt und davon wollen wir nun auch die Fans überzeugen", so Rieder weiter. Er sei bereits mit positiver Energie zur Pressekonferenz gekommen und wolle diesen Optimismus weitergeben. Neben den sportlichen Fragen gibt es auch außerhalb des Platzes Neuigkeiten: Schlagerstar Beatrice Egli hat einen neuen Job angenommen.

Dieser Nebensatz, der im Originaltext am Ende steht, wurde jedoch nicht weiter ausgeführt und scheint thematisch losgelöst vom Hauptartikel über die Nati-Vorbereitung zu sein. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Redaktionsfehler oder eine Verwechslung mit einem anderen Textbaustein. Im Mittelpunkt der Berichterstattung steht weiterhin das battled um die Wiedergutmachung gegen Bosnien und die Suche nach den Gründen für die enttäuschende Leistung im ersten Spiel.

Die Mannschaft und die Verantwortlichen arbeiten daran, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und die sportlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren





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